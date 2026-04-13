Bakanlıktan yemek siparişlerine düzenleme! O ücret resmen kaldırıldı Petrol fiyatlarındaki yükseliş ulaşım maliyetlerini artırdı Almanya ekonomik çöküşün eşiğinde Nijerya ordusundan skandal 'hata': Pazar yerini bombaladılar, 56 sivil can verdi ‘Milli meselemiz’ diyen Gürlek’ten bomba açıklama! “119 ülkede 2 bin kişinin peşindeyiz” Netanyahu Erdoğan'a karşı salyalarını akıtmaya başladı! Dışişleri Bakanı Fidan’dan flaş açıklamalar 2 buçuk yıldır kapalı olan İsrail Konsolosluğu önünde polise saldırmışlardı... Soruşturmada yeni gelişme Bolu’daki Kurban vurguncuları birbirine girdi Orban üzerinden "Erdoğan gidecek" hayalleri kuruyorlardı... Boğazlarına kadar yolsuzluğa batan CHP'liler kendi topuklarına sıktı! Uganda’nın ‘Tweetçi’ Generalinden U dönüşü: Türkiye'deki 86 milyon kardeşimi çok seviyorum
Çin'e petrol şoku: Suudi sevkiyatı yarıya düşüyor
Çin'e petrol şoku: Suudi sevkiyatı yarıya düşüyor

Yücel Kaya
Çin'e petrol şoku: Suudi sevkiyatı yarıya düşüyor

Bloomberg News'in haberine göre, Suudi Arabistan'ın Çin'e yaptığı petrol satışları, bölgedeki savaşın etkisiyle önümüzdeki ay yarıya düşecek. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin, artan fiyatlar ve lojistik engeller nedeniyle enerji arzında ciddi bir daralmayla karşı karşıya.

Yatırımcılardan alınan bilgilere göre, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi ARAMCO, Mayıs ayında Çin'deki müşterilerine yaklaşık 20 milyon varil petrol sevk edecek. Bu rakam, Nisan ayı için ayrılan yaklaşık 40 milyon varillik sevkiyat ile kıyaslandığında yüzde 50'lik bir düşüşü gözler önüne seriyor.

Hürmüz Boğazı kapandı fiyatlar rekor kırdı

Satışlardaki bu keskin düşüşün temel sebebi olarak ARAMCO'nun resmi satış fiyatlarını rekor seviyeye yükseltmesi gösteriliyor. İran ile yaşanan savaşın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması ve enerji koridorlarını sekteye uğratması, küresel piyasalarda fiyat artışlarını tetikledi. Suudi Arabistan, Basra Körfezi hattının kapanmasıyla ihracatını Kızıldeniz'deki Yenbu Limanı üzerinden gerçekleştirmeye çalışsa da, tüm sevkiyatın bu hat üzerinden taşınması teknik olarak mümkün görünmüyor.

Enerji tesisleri onarılıyor kapasite yetersiz

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Pazar günü yaptığı açıklamada, Doğu-Batı petrol boru hattı üzerinden sevkiyat kapasitesinin yeniden sağlandığını duyurdu. Savaş sırasında saldırılardan zarar gören tesislerin onarıldığı belirtilse de, Yenbu Limanı’nın günlük 5 milyon varillik kapasitesi, savaş öncesindeki 7,2 milyon varillik ihracat hacmini karşılamaya yetmiyor.

 

Diplomatik kriz derinleşiyor

Bölgede ikinci ayına giren savaşta henüz bir barış ışığı görünmüyor. ABD ile İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması tansiyonu yükseltti. Krizin tırmanması üzerine ABD Başkanı Donald TRUMP, Hürmüz Boğazı'nı tamamen ablukaya alacağını ve İran limanlarına yönelik deniz trafiğini durduracağını açıkladı. Bu hamlenin, küresel petrol piyasalarındaki belirsizliği daha da derinleştirmesi bekleniyor.

Hürmüz'de abluka çanları: Petrol fiyatları 100 dolar sınırını aştı
Hürmüz'de abluka çanları: Petrol fiyatları 100 dolar sınırını aştı

Gündem

Hürmüz'de abluka çanları: Petrol fiyatları 100 dolar sınırını aştı

Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz mesajı: Düşman ölümcül girdaba hapsolur
Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz mesajı: Düşman ölümcül girdaba hapsolur

Gündem

Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz mesajı: Düşman ölümcül girdaba hapsolur

Çin’den Trump’ın "Hürmüz’ü açalım" çağrısına aşağılayıcı cevap! "Hürmüz bizim için açık"
Çin’den Trump’ın “Hürmüz’ü açalım” çağrısına aşağılayıcı cevap! “Hürmüz bizim için açık”

Dünya

Çin’den Trump’ın “Hürmüz’ü açalım” çağrısına aşağılayıcı cevap! “Hürmüz bizim için açık”

