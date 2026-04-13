Çin'e petrol şoku: Suudi sevkiyatı yarıya düşüyor

Yatırımcılardan alınan bilgilere göre, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi ARAMCO, Mayıs ayında Çin'deki müşterilerine yaklaşık 20 milyon varil petrol sevk edecek. Bu rakam, Nisan ayı için ayrılan yaklaşık 40 milyon varillik sevkiyat ile kıyaslandığında yüzde 50'lik bir düşüşü gözler önüne seriyor.

Hürmüz Boğazı kapandı fiyatlar rekor kırdı

Satışlardaki bu keskin düşüşün temel sebebi olarak ARAMCO'nun resmi satış fiyatlarını rekor seviyeye yükseltmesi gösteriliyor. İran ile yaşanan savaşın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması ve enerji koridorlarını sekteye uğratması, küresel piyasalarda fiyat artışlarını tetikledi. Suudi Arabistan, Basra Körfezi hattının kapanmasıyla ihracatını Kızıldeniz'deki Yenbu Limanı üzerinden gerçekleştirmeye çalışsa da, tüm sevkiyatın bu hat üzerinden taşınması teknik olarak mümkün görünmüyor.

Enerji tesisleri onarılıyor kapasite yetersiz

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Pazar günü yaptığı açıklamada, Doğu-Batı petrol boru hattı üzerinden sevkiyat kapasitesinin yeniden sağlandığını duyurdu. Savaş sırasında saldırılardan zarar gören tesislerin onarıldığı belirtilse de, Yenbu Limanı’nın günlük 5 milyon varillik kapasitesi, savaş öncesindeki 7,2 milyon varillik ihracat hacmini karşılamaya yetmiyor.

Diplomatik kriz derinleşiyor

Bölgede ikinci ayına giren savaşta henüz bir barış ışığı görünmüyor. ABD ile İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması tansiyonu yükseltti. Krizin tırmanması üzerine ABD Başkanı Donald TRUMP, Hürmüz Boğazı'nı tamamen ablukaya alacağını ve İran limanlarına yönelik deniz trafiğini durduracağını açıkladı. Bu hamlenin, küresel petrol piyasalarındaki belirsizliği daha da derinleştirmesi bekleniyor.