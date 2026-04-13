Gündem
Denizlerde av yasağının başlangıç tarihi belli oldu

Denizlerde av yasağının başlangıç tarihi belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması ve balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla uygulanan av yasağı döneminin, gırgır ve trol tekneleri için 15 Nisan'da başlayıp, 31 Ağustos' kadar devam edeceği açıklandı.

Bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar dikkate alınarak yürürlüğe konulan düzenlemeler kapsamında, deniz ekosisteminin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir. Teknolojik gelişmeler balıkçılık sektörüne önemli katkılar sağlarken, bilinçsiz ve aşırı avcılık denizlerdeki biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir. Bu nedenle uygulanan av yasakları, su ürünleri stoklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması ve balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla uygulanan av yasağı döneminin, gırgır ve trol tekneleri için 15 Nisan'da başlayacağı bildirildi. Yasağın, 31 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.

Bakanlık tarafından getirilen kurallara uyulması şartıyla, av yasağının başladığı 15 Nisan itibarıyla gırgır ve trol teknelerinin Türk kara suları dışındaki uluslararası sularda avcılık faaliyetine devam edebileceği de belirtildi.

 

BELİRLİ TÜRLER İÇİN UYGULANAN YASAKLAR

6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ doğrultusunda uygulanacak tür bazlı av yasakları ise şöyle:

(Kalkan: 15 Nisan- 15 Haziran, karides: 15 Nisan- 31 Ağustos (uzatma ağları hariç), akivades, kidonya, kum şırlanı, deniztarağı ve istiridye: 15 Nisan- 31 Ağustos, lambuka, akya ve sarıkuyruk: 15 Nisan- 15 Mayıs, denizpatlıcanı: 1 Mayıs- 31 Ekim, ahtapot: 15 Nisan- 31 Ekim, mavi yengeç: 1 Mayıs- 30 Eylül"

 

STOK TESPİTİ ZORUNLULUĞU

Av yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin satışı, nakli ve imalatta kullanılması kesinlikle yasak olduğu da belirtildi. Yasak başlamadan önce avlanan ve satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerinde bulunan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün veya tesisin bulunduğu yerdeki İl/İlçe Müdürlüğü’ne başvurularak stok tespiti yaptırılması zorunlu olduğuna dikkat çekildi. Stok tespiti yapılan ürünlerin, ilgili müdürlükten izin alınmadan kullanılmayacağı, satılamayacağı, nakledilemeyeceği ve ihraç edilemeyeceği de belirtildi.

 

GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞI SERBEST

Öte yandan, tebliğ hükümlerine uyulması şartıyla, uzatma ağları ve çapari gibi yöntemlerle faaliyet gösteren geleneksel kıyı balıkçılığı yapan balıkçı tekneleri için avcılığın dönem boyunca serbest olacağı belirtildi.

 

7/24 DENETİM

629 kilometrelik kıyı şeridi ve güçlü balıkçılık filosu ile su ürünleri üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olan İzmir'de, bu potansiyelin sürdürülebilir şekilde kullanılması ve yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesi amacıyla; istihsal yerleri, karaya çıkış noktaları, balıkçı barınakları, toptan ve perakende satış yerleri ile yol güzergahlarında denetimler 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.

