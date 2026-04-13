Hz. İsa’nın izinde İslam’a yolculuk! Müslüman olmama o vesile oldu

Genç kadın, İslam’a yönelmesindeki asıl etkenin Hz. İsa olduğunu belirterek, "Beni Müslüman olmaya yönlendiren şey aslında Hz. İsa’ydı" dedi. İlk kez bir Müslüman ile tanıştığında, İslam dininin İncil’deki peygamberleri kabul ettiğini duyunca büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

İncil'deki ayetler ve secde detayı

İslam’ı araştırmak yerine kendi inancı olan Hristiyanlığı derinlemesine incelemeye karar verdiğini söyleyen kadın, Hz. İsa’nın yaşantısındaki bazı detayların kendisini çok etkilediğini vurguladı. Özellikle Matta 26:39 ayetinde Hz. İsa’nın Allah’a secde ettiğini öğrenmesi üzerine, "Müslümanlar böyle namaz kılıyor ama bir Hristiyan olarak ben sevgili İsa’m gibi ibadet etmiyorum. Bu çok garip!" diyerek yaşadığı sorgulama sürecini aktardı.

Hz. Muhammed (SAV) ile ortak misyon

Yuhanna İncili'nde yer alan, Hz. İsa’dan sonra gelecek birinin onu doğrulayacağına dair ifadeleri de inceleyen genç kadın, bu kişinin Hz. Muhammed (SAV) olduğunu fark ettiğini belirtti. İki peygamberin de Allah tarafından aynı sorumluluk ve görevle gönderildiğini anladığında, aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu kavradığını söyledi.

Genç kadın, Hz. İsa’ya olan sevgisinin ve Allah’a karşı teslimiyet arzusunun kendisini kelime-i şehadet getirmeye ve Kur’an okumaya yönlendirdiğini ifade ederek sözlerini noktaladı.