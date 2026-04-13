Hedef koymak kolay ama başarmak zor! Türkiye'nin yaptığını Fransa da deneyecek
350 bin evsizi 4 milyondan fazla kişinin ise ahır gibi yerlerde yaşadığı Fransa’da hükümet, ülkedeki barınma sorununu Türkiye’yi örnek alarak çözmeye çalışacak. Fransa başbakanı 4 yılda 2 milyon konut inşa ederek barınma sorununu çözeceklerini açıkladı.
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Paris banliyösü Rosny-sous-Bois’da yaptığı konuşmada, hükümetin 2026 bütçesi kapsamında barınma sorununa ilişkin atılacak adımları değerlendirdi.
Barınmanın ülkenin “en acil konularından” olduğunu vurgulayan Lecornu, bu sorunun çözümü konusunda daha fazla bekleyemeyeceklerini kaydetti.
Türkiye’nin tüm imkanlarını seferber ederek deprem sonrası kısa sürede 11 ilde 450 binden fazla konut üretmesini örnek alan Lecornu, 2030 yılı itibarıyla her yıl 400 bin olmak üzere toplam 2 milyon konut inşa edeceklerini ve bunun hükümetin başlıca planları arasında olduğunu söyledi.
Fransız vakıfların bu yıl yayımladığı rapora göre, ülke genelinde yaklaşık 350 bin evsiz bulunurken, 4,2 milyonu aşkın kişi kötü barınma koşulları altında yaşıyor.
