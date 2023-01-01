Tek müşterek paydaları Erdoğan karşıtlığı! Kendi partilerine bile güvenmiyorlar

6’lı masada aday konusundaki gerilim sürerken Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu arasında yaşanan çekişme de CHP’lileri rahatsız ediyor.

İmamoğlu’nun Saraçhane çağrısı ve Kılıçdaroğlu’nun haberinin olmayışı etrafında mevzu kızışırken dün Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu CHP grup toplantısına çağırarak had bildirmek istedi.

Muhalif köşe yazarları ise, İmamoğlu aday olup kaybederse İstanbul’u da kaybedeceklerini; Kılıçdaroğlu aday olursa ise Türkiye’yi kaybedeceklerini düşünüyor. Bu sebeple bir çıkmaza giren CHP’liler kendi adaylarına bile güvenmiyor. Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu aday olarak teşvik etmesi de hepsinin aklını karıştırmış durumda.

Tek müşterek paydaları Erdoğan düşmanlığı

Tek müşterek paydaları Erdoğan düşmanlığı olan 6’lı masa hiçbir durumda birleşemiyor. Birleşmiş gibi görünmeleri de çıkar ilişkilerine dayanıyor. İçten içe birbirlerini yiyen ve beceriksizlikleri de sürekli faş olan 6’lı masa kendi kesimleri tarafından da eleştirilerin odağı oluyor.

6’lı masanın kuruluşundan bugüne iktisadi, siyasi, hukuki, içtimai ve fikri hiçbir proje ortaya koyamaması da sadece Erdoğan düşmanlığında ortak olduklarını gösteriyor; zira birçok noktada birbirleriyle çatışıyorlar. Erdoğan düşsün de gerisi bizim umurumuzda değil anlayışı, Ümit Özdağ’ın parti politikasını sadece ve sadece Suriyelilerin gitmesi üzerine kurması gibi absürt anlayışla aynı. 6’lı masanın kendi içindeki karmaşayı bir türlü çözüme kavuşturamaması ise halkın “bunlar bir de hükûmet idare edebilecek” demesine sebep oluyor.

6’lı masadaki bu karmaşık durum, Batıcı-Kemalist yazarları da rahatsız ediyor. Malûm güruh, 6’lı masanın beceriksizliğini “yapmayın-etmeyin” tonunda eleştiriyor.

“Erdoğan’a çalışmış olurlar”

Sözcü’nün yazarlarından Emin Çölaşan, “Bu gidiş Nereye” başlıklı yazısında, İyi Parti’nin yanlışlar yaptığını, bu işin çocuk oyuncağı olmadığını söyledi.

Çölaşan, “Altılı masanın iki büyük partisi olan CHP ile İYİ Parti arasına giren kara kediyi mutlaka kovalamak gerekiyor. Milyonlarca insanımızın umut bağladığı bir süreci bozma ve takoz koyma hakkı kimseye verilmiş değildir. Bu işin şakası yoktur, kişisel siyasi kaprislere de yer yoktur. Türkiye'nin bundan sonraki kaderini etkileyecek bir seçime gidiyoruz. Burada inat uğruna yitirecek zamana sahip değiliz. Aksini yapan AKP'ye bugünkü rejime ve Recep Tayyip'e çalışmış olur. Sonra pişman olurlar, hayıflanırlar ama iş işten geçmiş olur.” dedi.

“Tartışmalar Erdoğan’a yarıyor”

Cumhuriyet’in yazarlarından Tuncay Mollavesioğlu, ‘Ekrem benim evladımdır’ başlıklı yazısında, altılı masada oluşan kavganın Ak Parti’nin işine yaradığını dile getirdi.

Mollavesioğlu, “Saray seçim öncesi ne ister diye sorulsa; ‘Adaylık üzerinden 6’lı masada oluşacak bir çatlak’ en doyurucu yanıt olur. Daha ötesi CHP ve İYİ Parti’nin birbirine ateş ettiği, kavga ettiği seçim öncesi yıkıcı iklim Erdoğan’a arayıp da bulamadığını verir... İsimler üzerinden sürdürülecek tartışma en çok Erdoğan’a yarıyor çünkü her isim karşılaştırmasında muhalefetteki seçmen bölünüyor. Üstelik kamplaşma yaralayıcı, kırıcı ifadelerle derinleşiyor.” dedi.

“Erdoğan’ın istediği sonuçtu”

Cumhuriyet’in yazarlarından Zülal Kalkanderen “Çoklu aday, hırs ve hile” başlıklı yazısında muhalefet cephesinde konuşulan çoklu aday sorununun Erdoğan’ın işine yarayacağını söyledi. Kalkanderen, “Altılı masada cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir süredir sessiz bir şekilde süren çekişme, “ahmak davası” ile iyice su yüzüne çıktı. İmamoğlu, aday değilim demedi; muhalefet cephesinde “çoklu aday” konuşulur oldu. Bu tam da Erdoğan’ın istediği sonuçtu.” dedi.

Kalkanderen, altılı masadaki bu kargaşanın “zenginlik” olarak halka yutturmanın mümkün olmadığını, adaylık krizini aşamayan altılı masadaki siyasetçilerin, birbirlerine medya üzerinden mesaj göndererek Ak Parti’nin ekmeğine yağ sürmeye devam ettiğini söyledi.

KAYNAK: BARAN HABER