Tek malzeme ile yüz tüylenmesine kesin çözüm: her an yüzünüz tertemiz olacak! Komşu gelip karışımı isteyecek
BAKLA KÜRÜ. Tek malzemeyle yüzünüz kaymak gibi olacak! Yüz tüylenmesine tek seferde kesin çözüm. Bakla kabuğu tüy üzerine sürüldüğünde, tüyleri inceltme...
Yüz tüylenmesi birçok kadının muzdarip olduğu bir sorundur. Yüzdeki tüylenme için doğal çözüm arayanlar buraya! Yüz tüylenmesine tek malzemeyle veda edeceksiniz. İşte yüz tüylenmesini bitiren o malzeme...
Özellikle çene ve boyun bölgelerinde çıkan istenmeyen yüz tüyleri, birçok kadının korkulu rüyasıdır. Epilasyon, ağda, lazer gibi seçenekleri bir kenara bırakın ve tek seferde yüz tüylenmesini gözle görülür şekilde azaltacak o küre bir şans verin. İşte yüz tüylenmesini tek seferde döken bakla kürü...
YÜZ TÜYLENMESİNE KESİN ÇÖZÜM
BAKLA KÜRÜ
Bakla kabuğu tüy üzerine sürüldüğünde, tüyleri inceltme ve yok etme özelliğiyle bilinir. Cildi parlatır, temizler ve yüzdeki yara lekelerini onarır. Karınca yağı tüylerin uzamasını yavaşlatır ve cildi nemlendirir. Bakla ve karınca yağıyla yapılan kür, yüz tüylenmesine kesine yakın çözüm sunar.
BAKLA KÜRÜ TARİFİ
1. Taze baklayı iyice yıkayın. Sadece yeşil kabuklarını ayırın ve rondodan geçirin. Yarım fincan rondodan geçmiş bakla yeterli olacaktır. İçerisine 5 damla karınca yağı damlatın. İyice karıştırın.
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2. Bir pamuk yardımıyla yüzünüzde tüylenme olan bölgeye kürü sürün. Bu işlemden önce yüzünüzü tüylerden arındırmış olmalısınız.
3. Bakla kürünü yüzünüzde 10 dakika bekletin ve bol suyla durulayın. Bakla sıvısı ve karınca yağının birleşimi, düzenli kullanımda yüzünüzdeki istenmeyen tüyleri %80 oranında azaltacak.
Önemli not: Alerji ve diğer komplikasyonlar için önlem olması amacıyla kürü bileğinizin iç kısmında deneyebilirsiniz.(aydinlik)
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