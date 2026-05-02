Hull City adım adım Premier Lig’e
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, ligin son haftasında Norwich City'yi 2-1 mağlup etti ve play-off oynama hakkı elde etti. Öte yandan Coventry City'nin ardından Premier Lig'e doğrudan yükselen ikinci takım Ipswich Town oldu.
İngiltere Championship'te normal sezon tamamlandı. 46. ve son haftada Hull City, sahasında Norwich City'yi konuk etti. Acun Ilıcalı'nın takımı, Oliver McBurnie'nin golleriyle maçı 2-1 kazandı.
Bu sonucun ardından 73 puana ulaşan Hull City, sezonu 6. sırada tamamladı ve Premier Lig'e yükselebilmek için play-off oynama hakkı kazandı.
HULL CITY PLAY-OFF'TA
Hull City ile birlikte play-off'a kalan diğer takımlar üçüncü Millwall, dördüncü Southampton ve beşinci Middlesbrough oldu. Hull City play-off yarı finalinde Millwall ile karşı karşıya gelecek.
IPSWICH PREMIER LİG'E YÜKSELDİ
İkinci sıradaki Ipswich Town, Queens Park Rangers'ı mağlup ederek sezonu ikinci sırada tamamladı ve Coventry City'nin ardından Premier Lig'e doğrudan yükselen ikinci takım oldu.
