Yerli telsiz küresel sahnede: JF-17’ye entegre edildi

ASELSAN 2025 yılı faaliyet raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Rapor kapsamında firmanın yıl boyunca yürüttüğü kritik faaliyetlere, kaydettiği teknolojik gelişmelere ve başarıyla tamamlanan proje süreçlerine detaylı bir şekilde yer verildi.

Raporda öne çıkan gelişmelerden biri de ASELSAN tarafından geliştirilen ARTCom 9681 VUHF-A hava telsizinin Pakistan üretimi JF-17 Thunder savaş uçağının görev bilgisayarına entegre edilmesi oldu. Bu bağlamda tüm testlerin başarıyla tamamlandığı ve bir Orta Asya ülkesinin envanterine girdiği belirtildi. Bahse konu gelişme, söz konusu telsizin yabancı bir platform üreticisi tarafından gerçekleştirilen ilk entegrasyonu olması bakımından dikkat çekiyor.

Bununla birlikte seri üretimi yapılmakta olan hava telsizlerinden 2025 yılında 347 adet teslimat yapıldığı bildirildi. Bir Ortadoğu ülkesine ihraç edilen İHA platformuna ARTCom 9682 V/UHF telsizinin de ilk teslimatları ve kabulünün tamamlandığını açıklayan ASELSAN, bahse konu telsizin ilk ihracatı olduğunu da ekledi.

YENİ NESİL SAYISAL HAVA TELSİZİ

ASELSAN tarafından geliştirilen ARTCom 9681 VUHF-A, VHF ve UHF bantlarında (30–512 MHz) çalışan, yeni nesil yüksek performanslı sayısal altyapılı bir hava telsiz sistemidir. Yazılım tanımlı radyo (SDR) mimarisi üzerine inşa edilen sistem; milli/NATO frekans atlamalı ve kriptolu ses ile veri haberleşmesine imkan tanımaktadır. Yazılım programlı mimarisi sayesinde farklı dalga şekillerini ve ileri düzey elektronik koruma tedbirlerini destekleyebilmekte, ihtiyaç duyulan haberleşme senaryolarına göre yeniden yapılandırılabilmektedir.

Sistem; muharip uçaklar gibi yüksek süratli platformlarda hayati önem taşıyan hızlı müdahale gereksinimi gözetilerek tasarlanmış, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. DO-254 sertifikasyon süreçleri esas alınarak geliştirilen ARTCom 9681 VUHF-A, askeri havacılık standartlarına tam uyum sağlamaktadır. Sistemin uzaktan komuta birimi de aynı sertifikasyon altyapısı üzerine kurgulanmış olup hava platformlarıyla bütünleşik çalışma kabiliyeti sunmaktadır.