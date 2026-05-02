Uzun süredir üzerinde çalışılıyordu: Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi yürürlüğe girdi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından konuya ilişkin duyuruda bulunarak, “Aile ve Nüfus On Yılı Genelgemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile yapımızı koruyan, gençlerimizi destekleyen ve nüfus politikalarımızı uzun vadeli bir vizyonla ele alan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Güçlü aile, güçlü toplum hedefimize yön veren bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Aile ve Nüfus On Yılı’nda, büyük Türkiye ailemizin her bir ferdinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Genelgeyle, Türkiye’nin aile yapısı korunarak nüfusunun sağlıklı ve istikrarlı şekilde artmasını sağlamak üzere alınan tedbirler hayata geçiriliyor.