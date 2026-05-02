Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu

Burdur’da geçtiğimiz mart ayında bulunan insan kafatasının, 17 Ekim 2015’te Isparta’da gizemli bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çetin’e ait olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz mart ayında Burdur'da boş bir arazide vatandaşlar tarafından bulunan insan kafatasının, 11 yıl önce Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde kaybolan Mehmet Çetin'e ait olduğu tespit edildi. Kafatasından alınan DNA örneği, ailesinden alınan örneklerle karşılaştırılarak kimliği kesinleştirildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla geçen yıl mayıs ayında Isparta ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., arkadaşı Bayram A. ve Bekir B. gözaltına alındı. Ayrıca cezaevinde bulunan hükümlüler T.G. ve M.K.'nın da dosyaya dahil edildiği öğrenildi.

KAYIP VÜCUT İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ile cep telefonlarına el konuldu. Bayram A.'nın 24 Mayıs 2025 tarihinde "kasten adam öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Derya K.'nın da aynı suçlamayla yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Bekir B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturmada Mehmet Çetin'e ait yalnızca kafatasına ulaşıldığı, vücudun diğer bölümlerine henüz ulaşılamadığı öğrenildi. Dosya kapsamında oluşturulan özel ekip tarafından tahkikatın sürdüğü, olayın çok yönlü olarak araştırıldığı ve kayıp vücuda ulaşmak için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.