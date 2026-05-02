Zorla su içmeyin: Vücut ne zaman isterse

GÜNLÜK SEKİZ BARDAK KURALI HERKES İÇİN GEÇERLİ Mİ? Hemen her yerde duyduğumuz "günde en az 2 litre veya 8 bardak su" kuralı aslında bilimsel bir zorunluluk değil. İhtiyaç duyulan miktar kişiden kişiye değiştiği gibi, aynı kişinin günlük aktivitelerine göre bile farklılık gösterir. Masa başında oturan 45 kiloluk bir bireyin su ihtiyacıyla, güneş altında antrenman yapan 100 kiloluk bir sporcunun ihtiyacı bir tutulamaz. Vücudumuz bu dengeyi sağlamak için mükemmel bir mekanizmaya sahip: Susuzluk hissi. Beyin sürekli kan değerlerini örnekler ve suya ihtiyaç duyduğunda içme isteği yaratır. Susadığınız an vücudun alarm verdiği iddiası ise pek doğru sayılmaz; bu sadece sistemin biraz takviye istediği noktadır. Genelde sadece susayınca içmek, insanların büyük çoğunluğu için yeterli bir strateji olarak kabul edilir.