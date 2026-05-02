Otomotiv devi yeni Fiat Topolino Türkiye'de: İz bırakan 'Mercan Turuncusu' modeli ile küresel marka olacaklar
Otomotiv devi yeni Fiat Topolino Türkiye'de: İz bırakan 'Mercan Turuncusu' modeli ile küresel marka olacaklar

Otomotiv devi Fiat'ın elektrikli modeli küresel marka olma yolunda Türkiye'deki elektrikli araçlar yelpazesinde de yerini alacak...

Otomotiv devi FIAT markasının sürdürülebilir mikro- mobilite vizyonunu yansıtan tamamen elektrikli modeli Topolino’nun yenilenen versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. Bu kez ilk olarak 2024 yılında Türkiye yollarıyla buluşan Topolino, başka kompakt boyutları ve ikonik tasarımıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Topolino, yeni serisinde daha sezgisel ve kullanıcı dostu bir deneyim sunarken, yeni gövde rengi “Mercan Turuncusu” (Corallo) modelin neşeli ve sıcak tavrını güçlendirerek kalabalıklar arasında ilk bakışta ayırt edilmesine katkı sağlıyor. Ayrıca Topolino’nun yenilenen dijital gösterge paneli, daha pratik ve okunaklı bir kullanım sunuyor ve karakterini daha da güçlendiriyor.

Günlük kısa mesafeli kullanım ihtiyaçlarına odaklanan Topolino, 75 kilometreye varan menziliyle pratik bir mobilite alternatifi sunuyor. 45 km/s maksimum hıza ulaşabilen Topolino, şehir içi kullanım için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor. Standart versiyonun yanı sıra sunulan Topolino Plus ise kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. 584.900 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla satışa sunulan yeni Topolino, 250.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânıyla da erişilebilirliğini artırıyor. Topolino, yeni “Mercan Turuncusu” gövde rengi ve dijital gösterge paneli ile artık daha renkli, daha sezgisel ve kullanıcı dostu olarak, FIAT’ın sürdürülebilir mobilite anlayışını geniş kitlelerle buluşturuyor.

Yeni Fiat Topolino, şehir içi mobilite için tasarlanmış 0 elektrikli, 5,4 kWh lityum-iyon bataryaya sahip, yaklaşık 75 km menzil sunan kompakt bir araçtır. Maksimum hızı 45 km/s olan Topolino, ev tipi prizden 4 saatten kısa sürede 0 şarj edilebilir. Sıfır emisyonlu bu araç, B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabilir. Fiat Topolino, özellikle kısa mesafeli günlük kullanımlar, park kolaylığı ve ekonomik işletim maliyetleri (düşük enerji tüketimi) için tasarlanmıştır.

İstanbul Barosu'ndan hukuk skandalı! Yargıtay kararı bile kâr etmedi, tarihi işletme yerle yeksan oldu!
Gündem

İstanbul Barosu'ndan hukuk skandalı! Yargıtay kararı bile kâr etmedi, tarihi işletme yerle yeksan oldu!

CHP’nin kalesi haline gelen İstanbul Barosu ile kiracısı olan Gümüş ailesi arasında yaşanan tahliye krizi, hukuki bir kördüğüme dönüştü. Pan..
Trump'tan Mercedes, Audi, Volkswagen ve BMW'ye darbe
Ekonomi

Trump'tan Mercedes, Audi, Volkswagen ve BMW'ye darbe

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifelerin yüzde 25..
Mühimmat imhasında facia! İran'da patlamamış mühimmatlar infilak etti: 14 ölü!
Gündem

Mühimmat imhasında facia! İran'da patlamamış mühimmatlar infilak etti: 14 ölü!

İran’da, bölgedeki savaşın yıkıcı izlerini silmeye çalışan askeri birliklerden acı haber geldi. ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar..
Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu
Yerel

Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu

Burdur’da geçtiğimiz mart ayında bulunan insan kafatasının, 17 Ekim 2015’te Isparta’da gizemli bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çeti..
İtalya'da büyük felaket! 3 bin 500 kişi tahliye edildi
Dünya

İtalya'da büyük felaket! 3 bin 500 kişi tahliye edildi

İtalya'nın Toskana Bölgesi orman yangınıyla mücadele ediyor. Şiddetli rüzgar sebebiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam..
İsrail'den İran'a nükleer tehdit! İsrail ordusundan Tahran'a sert muhtıra!
Gündem

İsrail'den İran'a nükleer tehdit! İsrail ordusundan Tahran'a sert muhtıra!

İsrail ile İran arasındaki gerilim nükleer restleşmeyle yeni bir boyuta taşındı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bünyesinde görev yapan üst ..
