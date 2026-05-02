Otomotiv devi yeni Fiat Topolino Türkiye'de: İz bırakan 'Mercan Turuncusu' modeli ile küresel marka olacaklar
Otomotiv devi Fiat'ın elektrikli modeli küresel marka olma yolunda Türkiye'deki elektrikli araçlar yelpazesinde de yerini alacak...
Otomotiv devi FIAT markasının sürdürülebilir mikro- mobilite vizyonunu yansıtan tamamen elektrikli modeli Topolino’nun yenilenen versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. Bu kez ilk olarak 2024 yılında Türkiye yollarıyla buluşan Topolino, başka kompakt boyutları ve ikonik tasarımıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor.
Topolino, yeni serisinde daha sezgisel ve kullanıcı dostu bir deneyim sunarken, yeni gövde rengi “Mercan Turuncusu” (Corallo) modelin neşeli ve sıcak tavrını güçlendirerek kalabalıklar arasında ilk bakışta ayırt edilmesine katkı sağlıyor. Ayrıca Topolino’nun yenilenen dijital gösterge paneli, daha pratik ve okunaklı bir kullanım sunuyor ve karakterini daha da güçlendiriyor.
Günlük kısa mesafeli kullanım ihtiyaçlarına odaklanan Topolino, 75 kilometreye varan menziliyle pratik bir mobilite alternatifi sunuyor. 45 km/s maksimum hıza ulaşabilen Topolino, şehir içi kullanım için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor. Standart versiyonun yanı sıra sunulan Topolino Plus ise kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. 584.900 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla satışa sunulan yeni Topolino, 250.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânıyla da erişilebilirliğini artırıyor. Topolino, yeni “Mercan Turuncusu” gövde rengi ve dijital gösterge paneli ile artık daha renkli, daha sezgisel ve kullanıcı dostu olarak, FIAT’ın sürdürülebilir mobilite anlayışını geniş kitlelerle buluşturuyor.
Yeni Fiat Topolino, şehir içi mobilite için tasarlanmış 0 elektrikli, 5,4 kWh lityum-iyon bataryaya sahip, yaklaşık 75 km menzil sunan kompakt bir araçtır. Maksimum hızı 45 km/s olan Topolino, ev tipi prizden 4 saatten kısa sürede 0 şarj edilebilir. Sıfır emisyonlu bu araç, B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabilir. Fiat Topolino, özellikle kısa mesafeli günlük kullanımlar, park kolaylığı ve ekonomik işletim maliyetleri (düşük enerji tüketimi) için tasarlanmıştır.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23