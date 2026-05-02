Otomotiv devi yeni Fiat Topolino Türkiye'de: İz bırakan 'Mercan Turuncusu' modeli ile küresel marka olacaklar

Günlük kısa mesafeli kullanım ihtiyaçlarına odaklanan Topolino, 75 kilometreye varan menziliyle pratik bir mobilite alternatifi sunuyor. 45 km/s maksimum hıza ulaşabilen Topolino, şehir içi kullanım için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor. Standart versiyonun yanı sıra sunulan Topolino Plus ise kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. 584.900 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla satışa sunulan yeni Topolino, 250.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânıyla da erişilebilirliğini artırıyor. Topolino, yeni “Mercan Turuncusu” gövde rengi ve dijital gösterge paneli ile artık daha renkli, daha sezgisel ve kullanıcı dostu olarak, FIAT’ın sürdürülebilir mobilite anlayışını geniş kitlelerle buluşturuyor.