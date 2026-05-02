Hıristiyan dünyası yavaş yavaş uyanıyor!

Senelerce Filistinlilere ve Müslümanlara yönelik İsrail katliamlarını seyreden Avrupalı Hıristiyanlar yavaş yavaş uyanmaya başladı.

“BUNUN HİZBULLAH’IN SİLAHSIZLANDIRILMASIYLA NE İLGİSİ VAR?”

Avrupa Parlamentosu Üyesi, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Fransız Ulusal Sekreteri Nathalie Loiseau, terör devleti İsrail Lübnan’daki tarihi manastırı yerle bir edince tepki gösterdi. Sosyal medyadan manastırın önceki ve sonraki halini paylaşan Loiseu; “İsrail ordusu dün, Lübnan'daki Yaroun'da Kutsal Kurtarıcı Kız kardeşler Manastırı ve Okulu'nu yerle bir etti. Hangi hakla? Bunun Hizbullah'ın silahsızlandırılmasıyla ne ilgisi var? İsrail, uyan, liderlerin kuzeyi kaybetmiş durumda” diye yazdı.