Takiyeci Bali, Kasadolu’na tosladı!

Türkiye Yahudisi yazar Rıfat Bali, bugüne kadar sakladığı ajandasını bir kenara bırakarak işgalciye olan bağlılığını itiraf etti. 90’lı yıllarda kendisini anti-siyonist olarak pazarlamasını bir koruma kalkanı olarak nitelendiren Bali, toplumsal tepkilerden kaçmak için nasıl bir kamuflaj kullandığını kendi ağzıyla ele verdi. “90’lı yıllarda ‘anti-siyonistim’ demiştim. Kendime bir koruma kalkanı yaratmak için yazmıştım. Öyle değildim, halen de değilim” diyerek hiçbir Yahudi’nin İsrail karşıtı olamayacağını iddia etti. Bali’nin bu sözlerine Türk vatandaşı Musevi iş adamı Doğan Kasadolu Akit aracılığıyla sert tepki gösterdi. Söz konusu skandal ifadelerin belirli bir amaca hizmet ettiğini ve açıklamaları protesto ettiğini kaydetti.

SİYONİSTİN YAHUDİ NEFRETİ

Bali’nin asıl amacının Türkiye’deki Yahudilere nefreti körüklemek olduğunu belirten Kasadolu, şunları dile getirdi: “İnternette Türkiye Yahudisi yazar Rıfat Bali’nin bir beyanatı dolaşıyor. ‘İsrail Devleti’nin varlığını elbette destekliyorum. Bir Yahudi’nin desteklememesi mümkün değil. 90’lı yıllarda ‘anti siyonistim’ demiştim. Kendime bir koruma kalkanı yaratmak için yazmıştım. Öyle değildim, halen de değilim. İsrail devletinin ve halkının yok olmasını istemek katıksız antisemitizmdir’ diyor. Hemen akabinde İsrail Konsolosluğu önünde yaşanan terör eylemi ve güvenlik güçlerimizin yaralanması, bu tür açıklamaların toplumsal hassasiyetleri daha da artırdığını göstermektedir. Bu ifadeler halkı kin ve düşmanlığa tahrik niteliği taşımaktadır. Bali’nin ‘Bir Yahudi’nin İsrail devletini desteklememesi mümkün değildir’ şeklindeki ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü bugün dünyada çok sayıda anti Siyonist Yahudi bulunmaktadır. Biri de benim.

TÜRKİYE İÇİN CANIMIZI VERİRİZ

Özellikle Ortodoks Yahudi topluluklarının önemli bir bölümü İsrail devletini tanımamakta, hatta İsrail’de askerlik hizmeti dahi yapmamaktadır. Amerika’da ve İsrail’de on binlerce Yahudi, İsrail devletinin mevcut siyasi yapısına karşı açık tavır almaktadır. Türkiye bu süreçte dış politikadaki tavrını açık biçimde ortaya koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca Filistin halkının yanında olduğumuzu ifade etmiştir. Bu duruş hepimizi bağlamaktadır. Biz Türk’üz, biz Türk Yahudi’siyiz. Türk Müslüman neyse, Türk Yahudi’si de odur. Bu ülke bizim vatanımızdır ve gerektiğinde Türkiye için canımızı vermeye hazırız. Bu tarz kışkırtmaların cezasız kalması, ileride daha büyük toplumsal gerilimlere ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Rıfat Bali’nin bu tür açıklamaları ilk değildir. Daha önce Deutsche Welle’ye verdiği demeçte de Türkiye’de her an bir 6-7 Eylül benzeri olay yaşanabileceği yönünde ifadeler kullanmıştır. Ben anti Siyonist duruşumu yıllardır açık biçimde ortaya koydum.”