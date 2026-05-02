Dünya

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Nisan’da domates fiyatı yüzde 50,54 arttı İstanbul'u salladı

İTO 2026 Nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İstanbul’da Nisan ayında en fazla artış yüzde 50,54 ile domates fiyatlarında oldu. Patlıcan ise yüzde 63,20 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçtiğimiz 2026 Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı.

Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 250 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 15 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Nisan ayında Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcamaları grubunda yer alan Domates, fiyatı yüzde 50,54 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

 Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; Sağlık Harcamaları grubunda yer alan Diğer Sağlık Ürünleri yüzde 29,87, Konut Harcamaları grubunda yer alan Aydınlatma (Elektrik Ücr.) yüzde 25,14, Konut Harcamaları grubunda yer alan Isınma (Doğalgaz Ücr.) yüzde 25, Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yer alan Etek-Kadın yüzde 24,72, Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yer alan Tişört-Kadın yüzde 22,34 oldu.

Nisan ayında Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda yer alan Patlıcan, fiyatı yüzde 63,20 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları; Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan Salatalık yüzde 38,12, Kabak yüzde 32,59, Çilek yüzde 27,15, Taze Fasulye yüzde 20,35, Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yer alan Oyuncak yüzde 11,05 oldu.

