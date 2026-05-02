"Kanıt yok" diyenler iyi dinlesin! Tanık Servet Yıldırım: “Paraları kendi elimle götürdüm. Ekrem Hırsızdır”

"Paraları kendi ellerimle götürdüm"

Videoda yer alan ifadelerinde, paraların usulsüz aktarımı konusunda bizzat görev aldığını iddia eden Servet Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Ekrem Bey'e hırsız diyebilirim. Paraları kendi ellerimle götürdüm; babasına da amcasına da götürdüm."

Yıldırım, olayla ilgili elinde görüntülü kanıtlar olduğunu da iddia ederek, "Çantaları açtım, kameramla çektim" şeklinde konuştu.

Etkin pişmanlıktan yararlandı

Yıldırım, tüm bu süreçleri savcılığa da ilettiğini belirterek, adalete yardımcı olma yolunu seçtiğini ifade etti. Halkın gerçekleri bilmesi gerektiğini savunan Yıldırım'ın bu sözleri, davanın seyri açısından dikkatle takip ediliyor.