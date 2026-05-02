Geniz tıkanıklıkları... Aktarda yok satıyor: Soğuk algınlığına birebir, içen turp gibi oluyor! Öyle bir şey ki...
Vücudumuz için soğuk algınlığına birebir o şifa kaynağını mutlaka denemelisiniz. Sürekli olması gereken öyle bir şey ki...
Kayseri'de bir aktar, bahar aylarında da zencefil tüketiminin akıntı ve tıkanma sorunlarına iyi geleceğini söyleyerek, "Zencefil hayatımızda sürekli olması gereken bir şey" dedi.
Baharın gelmesi ile beraber vatandaşların boğaz yanması, geniz tıkanıklığı gibi şikayetlerinin arttığını söyleyen aktar Muhammed Hanzala Altun, "Bahar aylarının gelmesi ile beraber insanlarda bahar nezleleri, boğazda yanma, geniz tıkanıklıkları, grip tarzı böyle vücut kırgınlıkları oluşuyor.
Genelde bize bu şekilde talep oluşturduklarında bizim önerilerimiz de ısırgan otu, papatya çayı, üzerliğin buharını çekme, tuzlu suyla gargara yapma, buruna çekme daha sonra zencefil bal tüketimi, bunun yanında probiyotik olarak yoğurt, turşu tarzı şeyler tavsiye ediyoruz.
Fakat dediğimiz gibi çok sıkıntı çekiyorlarsa kesinlikle üzerliğin buharını burunlarına çekip papatya çayı içmeleri, keçiboynuzu özü, keçiboynuzunu kaynatıp tüketmeleri, meyan kökü tüketimi de olur. Bunlar hem vücudun bağışıklığını güçlendirir, hem o vücuttaki semptomları azaltmak için kullanılır.
Hiçbir şey bilmiyorsa bile zencefil bal tüketimi, ada çayı bunlar vücut direncini arttırır, bağışıklığı güçlendirir ve alerjik reaksiyonları azaltır" dedi.
Altun, zencefilin insanların hayatında sürekli olması gereken bir şey olduğunu söyleyerek, "Zencefil hayatımızda sürekli olması gereken bir şeydir.
Kışın vücut ısısını yükseltir, yazın da dediğim şekilde böyle alerjik sıkıntıları gidermede, boğaz kaşıntıları, boğazda yanma, genizde tıkanıklık bunlara iyi gelir.
Vatandaşlarımız da rastgele kafalarına göre işte ne bileyim macun hazırlatıp, işte ne bileyim başka türlü karışımları yaptırmamalılar. Ürünlerini güvenip sürekli takip ettikleri, güvenilir aktarlardan almalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.
