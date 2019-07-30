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Tek kelimeyle vahşet! Kafalarını kesip top oynadılar

Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira cezaevindeki çeteler arasındaki çatışmalarda en az 57 mahkum katledildi. İki çetenin karşı karşıya geldiği olayda kan donduran görüntülere ulaşıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 16:47
Tek kelimeyle vahşet! Kafalarını kesip top oynadılar

Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinde yer alan Altamira hapishanesinde, iki çete arasında çıkan kavga sonucu ölen mahkumların sayısının 57'ye yükseldi.

Ülkedeki hapishanelerden sorumlu Jarbas Vasconcelos, iki çete arasında başlayan kavga nedeniyle 57 mahkumun öldüğü, 16'sının başlarının kesildiği açıklandı.

Videoda diğer çete üyelerinin 'maç' yaptıkları ve kesilen kafaları da 'futbol topu' olarak kullandığı görülüyor.

Olaylar sırasında mahkumların hapishanenin bir kısmını ateşe vermesi nedeniyle güvenlik güçlerinin içeri giremediğini söyleyen Vasconcelos, "İki grup arasındaki hesaplaşmaydı, cezaevi sistemini protesto ya da isyan amacı taşımıyordu" diye konuştu.

Mahkumların rehin aldığı iki hapishane görevlisinin daha sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Ulusal Adalet Konseyi tarafından bu ay hazırlandığı belirtilen raporda, 163 kişi kapasiteli Altamira hapishanesinde kavga sırasında 343 mahkumun bulunduğu vurgulandı.

Mayıs ayında Amazonas eyaletinin Manaus kentinde birer gün arayla dört farklı cezaevinde çıkan isyanlarda 50'den fazla mahkum ölmüştü. Brezilya hapishaneleri, 700 bin kişiyle dünyanın üçüncü en kalabalık mahkum nüfusunu barındırıyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:47
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