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Spor

Tek kelime Türkçe konuşamayanlara gelsin!

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası takımın savunma oyuncusu Attila Szalai Türkçe röportaj verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 15:17:00 -
Tek kelime Türkçe konuşamayanlara gelsin!

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası takımın savunma oyuncusu Attila Szalai Türkçe röportaj verdi.

Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında La Liga ekiplerinden Villarreal'i konuk etti.

Organizasyonda ilk maçta Rayo Vallecano'yu 3-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, Villarreal'i ise 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Szalai'den Türkçe konuştu

Maçın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Attila Szalai, Türkçe konuştu.

Muhabirin, "Türkçe mi yoksa İngilizce mi konuşacağız ?" sorusuna Macar savunmacı, "Yok şimdi İngilizce konuşurum. Sonra belki bu sezon Türkçe, ama yavaş yavaş çok az biliyorum. Kolay değil." cevabını verdi.

Muhaberin çok iyisin iltifatına karşı Szalai, "Teşekkür ederim çalışıyorum her gün." dedi.

Bu diyaloglar sonrasında tercümanın ben çıkıyım o zaman demesi üzerine Attila Szalai, "Tamam görüşürüz (Gülerek)" yanıtını verdi.

24 yaşındaki stoper, bu sezon 25 maça çıkarken istikrarlı görüntüsüyle dikkatleri çekti. Szalai, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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