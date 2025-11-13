  • İSTANBUL
Son Haberler

Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu! Onlar Peygamberimize komşu oldular

Balıkesir'de korkutan deprem

13 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

ABD’de geçici bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi: Hükümet yeniden açılıyor

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: “Daha fazla askere ihtiyacımız var”

C130 kazasında kritik gelişme: Kara kutu Türkiye'ye geldi, teknik sorunlar inceleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel'in 'gizli tanık' iddiasına cevap verdi

Ali İhsan Yavuz: Devasa yolsuzluk dosyası diyerek duyurdu!

Örgüt üyesi diyorlardı, tahliye edildi! Sosyal medyadaki paylaşımlarını gerekçe gösterdi!

RTÜK üyelik seçimi tamamlandı! TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Yerel Tek ısırığı can alıyor! Türkiye’de yaşayan en zehirli yılan türü görüntülendi
Yerel

Tek ısırığı can alıyor! Türkiye’de yaşayan en zehirli yılan türü görüntülendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye’de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı, Elazığ’da kameralara yakalandı.

Elazığ merkeze bağlı Kalkantepe köyünde koca engerek yılanı görüntülendi. Engerek yılanını görüntüleyen kişinin rahat tavrı ve konuşmaları ise dikkat çekti. Kısa bir süre yılanı inceleyen vatandaş daha sonra yılandan uzaklaşırken, engerek ise gözden kayboldu.

1
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları
Aktüel

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz Öz..
İtalyan gazeteci 'keskin nişancı turizmi' iddiasını yalanladı: Sanki çocuk oyuncağı inkar etti
Aktüel

İtalyan gazeteci 'keskin nişancı turizmi' iddiasını yalanladı: Sanki çocuk oyuncağı inkar etti

İtalyan gazeteci-yazar Bosna Savaşı döneminde "eğlence için" Saraybosna'ya keskin nişancılık yapmaya gidiyorlar diye haber yapıp sanki çocuk..
Güney Kıbrıs’tan Erhürman güzellemesi ve davet çıkışı. Türkiye AB toplantılarına katılmalı
Gündem

Güney Kıbrıs’tan Erhürman güzellemesi ve davet çıkışı. Türkiye AB toplantılarına katılmalı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodoulides, dönem başkanlığı sırasında Türkiye'nin gayrı resmi Avrupa Birliği (AB) toplan..
