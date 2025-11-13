Tek ısırığı can alıyor! Türkiye’de yaşayan en zehirli yılan türü görüntülendi
Türkiye’de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı, Elazığ’da kameralara yakalandı.
Elazığ merkeze bağlı Kalkantepe köyünde koca engerek yılanı görüntülendi. Engerek yılanını görüntüleyen kişinin rahat tavrı ve konuşmaları ise dikkat çekti. Kısa bir süre yılanı inceleyen vatandaş daha sonra yılandan uzaklaşırken, engerek ise gözden kayboldu.
