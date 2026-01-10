  • İSTANBUL
Erzincan'da kalorifer kazanı faciası!
Yerel

Erzincan'da kalorifer kazanı faciası!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Erzincan'da kalorifer kazanı faciası!

Erzincan'da kalorifer görevlisi arkadaşına yardım etmek için kazana benzin döken adamın meydana gelen patlamada yüzünün tamamı yandı.

rzincan'da Otlukbeli ilçesindeki bir maden ocağında çalışan, 3 çocuk babası 54 yaşındaki Mehmet Sezen, bir süre önce sevkiyat nedeniyle gittiği iş yerinde soğuk hava nedeniyle kaloriferleri yakmak isteyen maden ocağındaki görevli arkadaşına yardım etmek istedi.

Kazanın daha hızlı yanması amacıyla benzin dolu bidondaki yakıtı kazanın içine döken Sezen’in, meydana gelen parlama sonucu yüz bölgesi ile vücudunun bazı bölgelerinde 1. ve 2. derece yanıklar oluştu.

YANIK TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Sezen, 112 Acil Servis ekiplerince Otlukbeli İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Sezen'in tedavisi sürüyor.

Sezen, maden ocağına sevkiyat nedeniyle gittiğini belirterek, "Soğuk hava nedeniyle sular donmuştu, kazan dairesinden arkadaşım kazanı yakmak için çağırdı. Arkadaşa yardımcı olmak maksadıyla kazanı yaktık, ateşi hızlandıralım istedim. O arada bir bidon vardı içinde benzin ya da tiner varmış bilmiyorum, kazana serpmemle birden alevler parladı ve beni sardı." dedi.

