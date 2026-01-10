İşte bu hiç beklenmiyordu gerçekten... Galatasaray Rafa Silva'yla ilgileniyor mu?
Beşiktaş'la köprüleri atan Rafa Silva konusunda Galatasaray'ın devreye girdiği iddia ediliyor. Peki Sarı-Kırmızılılar'ın gerçekten böyle bir girişimi var mı?
Uzun süredir Beşiktaş'ta gündemin en önemli maddelerinden biri Rafa Silva'nın ayrılığı... Portekizli yıldızın adı birçok takımla anılıyor. Son günlerde ise ortalığa Galatasaray iddiaları atıldı. Sarı-Kırmızılılar gerçekten de Rafa Beşiktaş'a imza attığı dönemde oyuncuyla ilgilenmişti.
Fakat iddiaların aksine şu anda ve ilerleyen tarihlerde Galatasaray'ın Rafa konusunda harekete geçmeyeceği öğrenildi. 32 yaşındaki yıldız için Sarı-Kırmızılılar'ın hiçbir planı bulunmuyor. Hatta yönetim ve Teknik Direktör Okan Buruk arasında bu ihtimal hiç konuşulmadı...
Portekizli futbolcunun, Beşiktaş'la mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.
Rafa, 17 Mayıs tarihinde 33 yaşına girecek. Ayrılık durumunda iki ciddi talibi var... İlki; ülkesinin ekiplerinden Benfica... İkincisi ise Suudi Arabistan'dan Al-Ahli... Beşiktaş Yönetimi, onu ucuza bırakmayı düşünmüyor.
