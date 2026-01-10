  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye için ortaya atılan Suudi Arabistan iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı: Tüm hesaplarımız bozulur, planlar suya düşer Sıcak içecekler gün içerisinde sıklıkla tüketiliyor ama karton bardaktan içerseniz tehlike! Uzmanı tehlikesini açıkladı Rusya'dan Ukrayna'ya füze ve İHA yağmuru:15 bölge isabet aldı, sistemler kilitlendi! Geçmişten bugüne Atmacacılığın serüveni
Spor
5
Yeniakit Publisher
İşte bu hiç beklenmiyordu gerçekten... Galatasaray Rafa Silva'yla ilgileniyor mu?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

İşte bu hiç beklenmiyordu gerçekten... Galatasaray Rafa Silva'yla ilgileniyor mu?

Beşiktaş'la köprüleri atan Rafa Silva konusunda Galatasaray'ın devreye girdiği iddia ediliyor. Peki Sarı-Kırmızılılar'ın gerçekten böyle bir girişimi var mı?

#1
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu gerçekten... Galatasaray Rafa Silva'yla ilgileniyor mu?

Uzun süredir Beşiktaş'ta gündemin en önemli maddelerinden biri Rafa Silva'nın ayrılığı... Portekizli yıldızın adı birçok takımla anılıyor. Son günlerde ise ortalığa Galatasaray iddiaları atıldı. Sarı-Kırmızılılar gerçekten de Rafa Beşiktaş'a imza attığı dönemde oyuncuyla ilgilenmişti.

#2
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu gerçekten... Galatasaray Rafa Silva'yla ilgileniyor mu?

Fakat iddiaların aksine şu anda ve ilerleyen tarihlerde Galatasaray'ın Rafa konusunda harekete geçmeyeceği öğrenildi. 32 yaşındaki yıldız için Sarı-Kırmızılılar'ın hiçbir planı bulunmuyor. Hatta yönetim ve Teknik Direktör Okan Buruk arasında bu ihtimal hiç konuşulmadı...

#3
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu gerçekten... Galatasaray Rafa Silva'yla ilgileniyor mu?

Portekizli futbolcunun, Beşiktaş'la mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

#4
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu gerçekten... Galatasaray Rafa Silva'yla ilgileniyor mu?

Rafa, 17 Mayıs tarihinde 33 yaşına girecek. Ayrılık durumunda iki ciddi talibi var... İlki; ülkesinin ekiplerinden Benfica... İkincisi ise Suudi Arabistan'dan Al-Ahli... Beşiktaş Yönetimi, onu ucuza bırakmayı düşünmüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
En düşük emekli maaşı belli oldu
Ekonomi

En düşük emekli maaşı belli oldu

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre, en düşük emekli maaş..
Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket
Aktüel

Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket

Sözcü TV canlı yayında büyük bir skandala imza attı. Sadettin Saran gözaltına alındı diye yazılan KJ, kışkırtıcı hareket!
Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı
Dünya

Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı

Halep’in kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı 100 unsurun saf değiştirdiğini iddiası ses getirdi. Ajans, kaynaklarına dayanara..
Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar
Dünya

Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne operasyon başlattı..
Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!
Gündem

Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!

İstanbul’da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ı kurtarmak için m..
Bunlar asla Kürt olamaz! Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: PKK/YPG’li teröristlerden Kur’an-ı Kerim’li tuzak!
Gündem

Bunlar asla Kürt olamaz! Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: PKK/YPG’li teröristlerden Kur’an-ı Kerim’li tuzak!

Suriye’nin Halep kentinde köşeye sıkışan PKK/YPG’li terör örgütü, kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bölgedeki ilerleyiş karşısında çaresiz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23