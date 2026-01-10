  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan dünyayı sarsan ültimatom: "Ya nazikçe ya sertçe, Grönland’ı onlara bırakmayacağız!" Trump’tan "Venezuela" hamlesi: "Musluğun başı artık bizde!" Arabistan sokaklarında Türkçe nidalar: Gönülleri fetheden şoför Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor Kore-Rusya hattında sarsılmaz ittifak: Kim Jong-un’dan Putin’e "koşulsuz destek" mektubu! Beden Kitle Endeksi (BKİ) hesaplama formülü nedir? Trump: Hamaney gidecek bir yer arıyor! İran dünyaya kapandı İBB yolsuzluk davasında itiraf yağmuru: Rüşvet parasıyla o okulu ben yaptım Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı! Bunlar asla Kürt olamaz! Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: PKK/YPG’li teröristlerden Kur’an-ı Kerim’li tuzak!
Gündem Tuğçe Tayfur ve eşine dava: Dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik
Gündem

Tuğçe Tayfur ve eşine dava: Dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tuğçe Tayfur ve eşine dava: Dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik

Arabest müziğin ünlü ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi hakkında dolandırıcılık ve sahte fatura iddialarıyla dava açıldı.

Geçen yıl hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın hakkında dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından dava açıldı.

Tayfur ve eşinin 5 milyonluk senetlerinin protesto edildiği belirtilirken, parasını aldıkları ürünleri teslim etmemekle suçlandı.

 

DOLANDIRICILIK VE SAHTE FATURA İDDİALARI VAR

Tuğçe Tayfur ve eşinin kurdukları marka üzerinden birçok kişiyi dolandırdıkları iddia edildi. Bir kişiye 5 milyon liralık senet verdikleri ve senetleri protesto olan çiftin başka birinden de bayilik vereceklerini söyleyerek yüklü miktarda para aldıkları, parasını aldıkları ürünleri de teslim etmedikleri öne sürüldü. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonrasında ise çift hakkında dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme, resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla dava açıldı.

TAYFUR: İFTİRA ATIYORLAR

İddialarla ilgili açıklama yapan Tuğçe Tayfur ise iddiaları yalanlarken, "Babamın vefat etmeden önce açtığı marka davasından dolayı biz zarar ettik. Açılan bayilere ürün gönderdik ve birçoğundan bu ürünlerin parasını bile almadık. Daha fazla mağdur olmalarını istemedik. Bu söylenenler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur'un hiç bilinmeyen eşyaları ziyaretçi akınına uğruyor
Ferdi Tayfur'un hiç bilinmeyen eşyaları ziyaretçi akınına uğruyor

Aktüel

Ferdi Tayfur'un hiç bilinmeyen eşyaları ziyaretçi akınına uğruyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23