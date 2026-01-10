Tuğçe Tayfur ve eşine dava: Dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik

Geçen yıl hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın hakkında dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından dava açıldı.

Tayfur ve eşinin 5 milyonluk senetlerinin protesto edildiği belirtilirken, parasını aldıkları ürünleri teslim etmemekle suçlandı.

DOLANDIRICILIK VE SAHTE FATURA İDDİALARI VAR

Tuğçe Tayfur ve eşinin kurdukları marka üzerinden birçok kişiyi dolandırdıkları iddia edildi. Bir kişiye 5 milyon liralık senet verdikleri ve senetleri protesto olan çiftin başka birinden de bayilik vereceklerini söyleyerek yüklü miktarda para aldıkları, parasını aldıkları ürünleri de teslim etmedikleri öne sürüldü. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonrasında ise çift hakkında dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme, resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla dava açıldı.

TAYFUR: İFTİRA ATIYORLAR

İddialarla ilgili açıklama yapan Tuğçe Tayfur ise iddiaları yalanlarken, "Babamın vefat etmeden önce açtığı marka davasından dolayı biz zarar ettik. Açılan bayilere ürün gönderdik ve birçoğundan bu ürünlerin parasını bile almadık. Daha fazla mağdur olmalarını istemedik. Bu söylenenler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.