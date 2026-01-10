10 Ocak 1390: Teftâzân'in vefatı (Âlim)

Teftâzânî 722’de (1322) Horasan’ın Teftâzân kasabasında dünyaya geldi. Âlim bir ailenin çocuğu olan Teftâzânî’nin hocaları Adudiddin el-Îcî, Kutbüddin er-Râzî ve Ziyâeddin Abdullah b. Sa‘dullah el-Kazvînî’dir. Teftâzânî, hayatı boyunca Herat, Harezm, Serahs ve Semerkant gibi şehirler arasında yer değiştirdi.



Harezm’de Mu‘tezile, Semerkant’ta Mâtürîdîlik ve Horasan’da Şiâ müntesiplerinin bulunduğu bölgelerde yaşaması ve münazaralarda bulunması onun düşüncesinin gelişiminde önemli katkılar sağlamış olmalıdır.

Teftâzânî daha sonra Altın Orda, Kertler’in hakimiyeti altındaki bölgelerde faaliyetlerini sürdürdü.







Timur Harzim’i ele geçirdiğinde Teftâzânî’yi Semarkant’a götürmüş, böylece Teftâzânî hayatının son dönemlerini Timur’la yakın irtibat halinde geçirmiştir. Teftâzânî burada ders okutmuş, eserler kaleme almış ve Timur’dan iltifat görmüştür.



Timur nezdindeki itibarı Cürcânî ile bir tartışması sonrasında azalmış, bunun üzerine üzüntü içerisinde Semerkant’ta 22 Muharrem 792’de (10 Ocak 1390) vefat etmiştir.