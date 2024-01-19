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Siyaset Tek icraatı 7 dakikada domuz yemekti! Kaftancıoğlu önce il başkanlığını sonra kocayı kaybetti
Siyaset

Tek icraatı 7 dakikada domuz yemekti! Kaftancıoğlu önce il başkanlığını sonra kocayı kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-01-19 13:10:00 - 2024-01-19 13:57:10
Tek icraatı 7 dakikada domuz yemekti! Kaftancıoğlu önce il başkanlığını sonra kocayı kaybetti

Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı savaştan sonra İl Başkanlığını kaybeden Kaftancıoğlu'nun, domuzun 4’te birini 7 dakikada götürmekle övünen kocası Ali Naki Kaftancıoğlu ile boşandığı ortaya çıktı. Canan Kaftancıoğlu’nun kocasından aldığı soy ismini bırakıp bırakmayacağı merak konusu oldu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nı Özgür Çelik’e kaptıran Canan Kaftancıoğlu’nun hayatı tepe taklak gitmeye devam ediyor. Canan Kaftancıoğlu’nun, 7 dakikada domuz eti yemeyi başarı addeden kocası Ali Naki Kaftancıoğlu ile boşandığı öğrenildi.

Kaftancıoğlu, İl Başkanlığını kaybettikten sonra doktorluğa dönmüş ancak bir özel tıp merkezinde yönetici olmuş, tıbbi müdahalede bulunmuyordu.

8 Ocak günü, Adalar Adliyesi’nde anlaşmalı bir boşanma gerçekleştiği ve Kaftancıoğlu ile eşinin ayrıldığı öğrenildi.

Ali Naki Kaftancıoğlu’nun, tüm mal varlığını Canan Kaftancıoğlu’na bıraktığı da ifade edildi. Ayrıca soyadını kullanmaya devam edeceği de belirtildi.
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OdaTV’nin haberine göre, boşanma protokolünü hazırlayan avukatın da birçok siyasetçi ve iş adamının avukatı Ergün Özer olduğu aktarıldı. Bu arada, Canan Kaftancıoğlu’nun bir şirket kurarak siyasi danışmanlık yapmak istediği de öğrenildi.

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