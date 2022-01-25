Tek elde iki kukla: Soran olursa düşmanlar! Binlerce DEAŞ'lı PKK'ya katıldı!

Haseke'deki hapishane ve kamplar, istihbarat tezgâhıyla gerçekleştirilen çatışmaların ardından bo-şaltılıyor. Şu ana kadar 6 bin DEAŞ'lı terörist PKK/YPG'ye katıldı.

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Sözcüsü Mudar Neccar, Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütleri PKK ve DEAŞ arasında devam eden çatışmaları "istihbarat tezgâhı" olarak nitelendirdi. Türkiye Gazetesi'ne konuşan Mudar Neccar "DEAŞ'ı sahaya sürerek PKK'nın Suriye halkına dönük cinayet ve zulmünü örtmeye, bu kanlı örgütü aklamaya çalışıyorlar. Çatışma görüntüsü altında hapishane ve kamplar boşaltılıyor. Şu ana dek 6 bin DEAŞ militanı PKK'ya katıldı' dedi. Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temo ise "PKK tarafından kontrol edilen bölgelere DEAŞ'ı taşıyan ve onca silahı oraya sokan güç yeni bir plan peşinde" diye konuştu.

Pkk'Ya Tonlarca Yeni Silah!

DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de yeniden sahaya sürülmesini gazetemize değerlendiren Temo "ABD'nin bölge motivasyonu düştü. Afganistan ve Irak'tan çekildi. PKK böyle bir senaryoyu kendi felaketi olarak görüyor. DEAŞ üzerinden uluslararası kamuoyunun dikkatini bölgeye çekmeye çalışıyorlar. Son Haseke-Guweyran çatışmasına koalisyon güçleri havadan ve karadan destek verdi. Ayrıca PKK'ya onlarca ton yeni silah, cephane ve zırhlı verdiler. Bölgede yeni bir 2014 süreci planlıyorlar" diye konuştu.

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Sözcüsü Mudar Neccar "PKK'ya katılan DEAŞ militanlarının başına kendisi de eski bir DEAŞ emiri olan Fadıl Selim isimli terörist getirildi. PKK'ya katılan DEAŞ'lılar arasında 800'ü 10-14 yaş arası çocuk. Bunlardan bazıları Baguz sonrası DEAŞ'tan kalan ve yetim kamplarına götürülen kimsesiz çocuklar. Bu açık ihlaller konusunda hiçbir uluslararası kurum-kuruluş harekete geçmemesi oldukça manidar' yorumunda bulundu.

Örgüt içi tasfiye

PKK-DEAŞ iş birliği kapsamında kamp ve cezaevlerinin boşaltılmasında Cemal Kobani isminin önemine vurgu yapan Mudar Neccar "Son çatışmalarda bu isim öldürüldü. Örgüt ve destekçi unsurlar geride iz kalmaması için bu sürecin aktörlerini tasfiye ediyor. Son çatışma döneminde dahi 55 DEAŞ'lı PKK'ya katıldı" diye konuştu.

Pkk'ya eğitim veriyorlar

PKK-PYD terör örgütünün eski sözcüsü Talel Silo'nun verdiği bilgilere göre ise eski DEAŞ militanları 4 farklı eğitim kampında PKK militanlarına eğitim veriyor. Sabotaj, toplumsal şiddet, canlı bomba ve mayın üretimi ve tuzaklama başlıca eğitim maddeleri arasında. Silo, PKK'ya katılan DEAŞ militanlarından bazılarının Irak'a götürüldüğünü, sıcak çatışma bölgeleriyle birlikte Sincar-Mahmur gibi alanlarda bulunduğu bilgisi de yer alıyor.

50 Bin Sivil Etkilendi

Sanayi ve Guveran hapishanesindeki çatışmalarda 50 bin sivil olumsuz etkilendi. PKK militanları DEAŞ'a destek verdiği bahanesi ile Al-Baggara, Dhafeer, Al-Ma'amra, El-Mashahah, El-Shalahma ve Cabur aşiretine mensup binlerce sivili kış şartlarına rağmen bölgeden sürdü. Ev, iş yeri, tarla, araç ve paralarına el koydu.