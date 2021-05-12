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Gündem "Tek çare İslam Birliği" sesleri yükseldi
Gündem

"Tek çare İslam Birliği" sesleri yükseldi

Siyonist işgalci İsrail'in Kudüs'te yaptığı hak ihlalleri ve uyguladığı zulmün ardından dünyanın her yerinden tepkiler yükselirken, sürekli çarenin İslam Birliği olduğu vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 17:45:00 -
"Tek çare İslam Birliği" sesleri yükseldi

yeniakit.com.tr

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilim her geçen saniye tırmanırken, bölgeden kan donduran haberler gelmeye devam ediyor. Gazze'de önceki gün çoğu çocuk 24 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan saldırıdan sonra İsrail bölgede terör estirmeye devam ediyor. Siyonist Israil'e Türkiye'den her kesimden tepki yağarken, Israil'e karşı çarenin İslam ülkelerinin kuracağı "İslam Birliği" olarak ifade ediliyor.

Emperyalistlerin sömürü kaynağı gördüğü birçok İslam ülkesi, doğal kaynakları sömürülürken insanları ise açlığa mahkum ediliyor. Karşı çıkan liderleri darbe yoluyla deviren emperyalistler, o ülkeleri de kan gölüne çevirmekten geri durmuyor. Emperyalist-siyonistlerin bu orta oyununa son vermek için, kanlı ellerini İslam beldelerinden çekebilmek için çarenin kurulacak İslam Birliği'nde olduğunu düşünen vatandaşlar, Filistin'e detek protestolarında, basın açıklamalarında ve sosyal medyadan "Çare İslam Birliği" diye haykırıyor.

Ortak dil; İslam Birliği

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in, Mescid-i Aksa'daki saldırılarına tepki göstererek, "Yegane çözüm, tüm Müslümanların bir araya gelerek en güçlü şekilde Kudüs'e sahip çıkması, zulme ve işgale engel olmasıdır. Zira Mescid-i Aksa'ya saldıran zalimler, ümmetin dağınıklığından cesaret almaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu. Bunun ardından sosyal medyadan birlik beraberlik vurgusu yapan vatandaşlar, İsrail'e karşı çarenin İslam Birliği olduğunu vurguladılar. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da, " Tek çare islam birliği ile beraber islam barış ordusunun kurulmasıdır" şeklinde açıklamada bulunmuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

albatros

hani suud katar bahreyn türkiye islam natosunu kurmuştu yoksa palavramıydı
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