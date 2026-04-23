Tek bir kaza birden fazla suç!

Eskişehir’de biri ehliyetsiz, diğeri alkollü iki sürücünün karıştığı trafik kazası, hem yaralanmayla hem de ağır yaptırımlarla sonuçlandı. Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. T.U.Ö. (46) yönetimindeki 26 AKS 150 plakalı otomobil, E.S. (15) yönetimindeki 26 AHD 389 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan H.D.T. (15) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.D.T. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü E.S.’nin 18 yaşından küçük olduğu belirlenirken, diğer sürücü T.U.Ö.’nün ise 1.43 promil alkollü tespit edildi.

TOPLAM 117 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Sürücü E.S.’ye ‘ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak ve kaza yerinde gerekli önlemleri almamak suçlarından 43 bin 718 lira, araç sahibi babasına ise 40 bin lira idari para cezası uygulandı. Diğer sürücü T.U.Ö.’ye ise ‘alkollü araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak, kaza yerinde gerekli önlemleri almamak ve eski tip sürücü belgesi kullanmak suçlarından 33 bin 431 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, şirkete ait olduğu belirlenen aracı trafikten men edilerek, çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.