Konut satış fiyatları ocak ayında % 29,8 arttı!
Türkiye genelinde satılık konut fiyatları yıllık bazda ),8 aylık bazda ise %3,5 artış gösterdi. Yapay zekâ ile gayrimenkul değeri hesaplayan ve bu sayede alım satım işlemlerinin güvenle yapılmasını sağlayan Endeksa, Ocak 2026 Konut Değer Raporunu açıkladı. Verilere göre, ocak ayında Türkiye genelinde satılık konut fiyatları yıllık bazda ),8 aylık bazda ise % 3,5 artış gösterdi. Enflasyon etkisi göz önüne alındığında fiyatlar bir yılda reel olarak %0,7 düşerken, aylık bazda ise % 0,6 arttı. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 39 bin 120 TL iken, ortalama konut fiyatı ise 4,8 milyon TL oldu. Konut yatırımının geri dönüş süresi 14 yıl olarak hesaplandı.