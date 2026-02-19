  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mobilya sektöründe şok gelişme! Bakanlık iki ürünün satışını yasakladı Uzmanından kilo uyarısı: Enerjiyi iftarda değil, sahurda alın! Pideyi avuç içi kadar tüketin... Türkiye 50 milyar dolarlık rezerve sahip: Elmastan bile daha nadir! Nobel ödüllü bilim insanının Epstein'in evinde fotoğrafları ortaya çıktı! Konut satış fiyatları ocak ayında % 29,8 arttı! Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar... Migren neden kadınları hedef alıyor? İnsanları zehirliyorlardı! İflasa sürüklenen markaya bir şok daha Türkiye'ye gelecek mi? İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Dünya yıldızı bedavaya gelecek
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Konut satış fiyatları ocak ayında % 29,8 arttı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Konut satış fiyatları ocak ayında % 29,8 arttı!

Türkiye genelinde satılık konut fiyatları yıllık bazda ),8 aylık bazda ise %3,5 artış gösterdi. Yapay zekâ ile gayrimenkul değeri hesaplayan ve bu sayede alım satım işlemlerinin güvenle yapılmasını sağlayan Endeksa, Ocak 2026 Konut Değer Raporunu açıkladı. Verilere göre, ocak ayında Türkiye genelinde satılık konut fiyatları yıllık bazda ),8 aylık bazda ise % 3,5 artış gösterdi. Enflasyon etkisi göz önüne alındığında fiyatlar bir yılda reel olarak %0,7 düşerken, aylık bazda ise % 0,6 arttı. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 39 bin 120 TL iken, ortalama konut fiyatı ise 4,8 milyon TL oldu. Konut yatırımının geri dönüş süresi 14 yıl olarak hesaplandı.

#1
Foto - Konut satış fiyatları ocak ayında % 29,8 arttı!

OCAK AYINDA 111 BİN 480 ADET KONUT SATILDI: Konut satış adetlerine baktığımızda ocak ayında 111 bin 480 adet konut satıldığı görülüyor. Bu rakam ile konut satış adedi geçen senenin ocak ayına göre %4,7 oranında azaldı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı 0,6, ikinci el konut satışlarının payı i,4 oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ,7 oranında artarak 20 bin 263 oldu. Diğer konut satışları ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 oranında azalarak 91 bin 217 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ,2, diğer satışların payı ?,8 olarak gerçekleşti.

#2
Foto - Konut satış fiyatları ocak ayında % 29,8 arttı!

KONUT FİYATLARININ REEL OLARAK YATAY SEYRETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ: Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, rapora ilişkin şunları söyledi: “Ocak ayında nominal fiyat artışı devam etse de enflasyon etkisini dikkate aldığımızda konut fiyatlarının reel olarak yatay seyrettiğini görüyoruz. Toplam konut satış adetlerinde düşüş yaşanmasına rağmen ipotekli satışların artış göstermesi, krediye erişimin yeniden hareketlenmeye başladığına işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde faizlerde ilave gerileme ve bankaların kredi kampanyalarıyla birlikte hem satış adetlerinde artış hem de reel fiyatlarda daha belirgin bir yükseliş görmemiz mümkün.”

#3
Foto - Konut satış fiyatları ocak ayında % 29,8 arttı!

EN FAZLA DEĞER ARTIŞI OLAN İLLER: SAMSUN, DİYARBAKIR VE ELAZIĞ Endeksa verilerine göre, ocak ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yatırımcıya en çok kazandıran şehirler sırasıyla Samsun, Diyarbakır ve Elazığ oldu. Samsun’da konut fiyatları son bir yılda A,2 artarken enflasyon etkisinden arındırıldığında artış oranı %7,9 olarak hesaplandı. Bu ilde ortalama konut metrekare satış fiyatı 34 bin 137 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 3,9 milyon TL. Diyarbakır’da konut satış fiyatlarında nominal değer artışı @,8 iken reel değer artışı %7,7 seviyesinde gerçekleşti.

#4
Foto - Konut satış fiyatları ocak ayında % 29,8 arttı!

ORTALAMA KONUT FİYATI 4,9 MİLYON TL: Elazığ’da ise konut satış fiyatlarında nominal değer artışı 7,6 iken reel değer artışı %5,3 seviyesinde gerçekleşti ve ortalama konut metrekare satış fiyatı 23 bin 854 TL, ortalama konut fiyatı 3,8 milyon TL oldu. En çok konut satışının olduğu ilk 30 içinde satılık konut fiyatlarının bir yılda en az yükseldiği iller ise sırasıyla Hatay, Gaziantep ve Muğla oldu. Hatay’da satılık konutların fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre ,9 yükselirken enflasyondan arındırılmış verilere göre fiyatlar reel olarak ,1 geriledi. Hatay’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 25 bin 932 TL, ortalama konut fiyatı ise 3,9 milyon TL. Gaziantep’te ise satış fiyatları nominal olarak ",2 yükselirken reel olarak %6,6 oranında düştü ve ortalama konut metrekare satış fiyatı 26 bin 672 TL, ortalama konut fiyatı ise 4,2 milyon TL oldu. Türkiye genelindeki en yüksek gayrimenkul fiyatlarına sahip olan Muğla’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 78 bin 991 TL, ortalama konut fiyatı ise 10 milyon oldu. Satılık konutların fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre !,9 yükselirken enflasyondan arındırılmış verilere göre fiyatlar reel olarak %6,8 geriledi.

#5
Foto - Konut satış fiyatları ocak ayında % 29,8 arttı!

4 BÜYÜK ŞEHİR ARASINDA ANKARA FİYAT ARTIŞINDA BİRİNCİ: Türkiye’nin en büyük 4 ili arasında satılık konut fiyatlarının bir yılda en fazla yükseldiği il Ankara oldu. Ankara’da nominal fiyat artışı 6,1 olurken, reel bazda %4’lük bir artış yaşandı. Başkentte konut metrekare fiyatı 35 bin 288 TL’ye, ortalama konut fiyatı ise 4,5 milyon TL’ye yükseldi. İstanbul’da fiyatlar nominal olarak 1,1 artarken enflasyon etkisinden arındırıldığında fiyatlar aynı kaldı. İstanbul’da konut metrekare fiyatı 60 bin 391 TL, ortalama konut fiyatı ise 6,8 milyon TL oldu. İzmir’de satılık konut fiyatları yıllık bazda &,7 nominal artış gösterirken reel olarak %3,1 geriledi. İzmir’de ortalama konut metrekare fiyatı 49 bin 622 TL, ortalama konut fiyatı ise 6,1 milyon TL olarak kaydedildi. Bursa’da ise yıllık nominal değişim &,5 olurken reelde %3,2 düşüş yaşandı. Bu ilde ortalama metrekare fiyatı 32 bin 866 TL, ortalama satış fiyatı ise 4,4 milyon TL.

#6
Foto - Konut satış fiyatları ocak ayında % 29,8 arttı!

TÜRKİYE GENELİNDE KİRALAR %,3 ARTTI: Endeksa’nın güncel verilerine göre, Türkiye genelinde kiralık konut fiyatları yıllık bazda %,3 aylık bazda ise %2,3 yükseldi. Enflasyon etkisinden arındırılmış verilere göre kiralar bir yılda reel olarak %4,2, bir önceki aya göre ise reelde %0,5 düşüş kaydetti. Türkiye genelinde konutların ortalama metrekare kira fiyatı 234 TL, ortalama kira ise 25 bin 973 TL seviyesinde.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı
Gündem

Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı

HÜRRİYET gazetesi yazarı Ahmet Hakan, mübarek ramazan ayına bir gün kala yayımlanan "laiklik bildirisi"ne imza atan 168 isme adeta ateş püsk..
Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı
Sosyal Medya

Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı

Sosyal medyada yaptığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan sözde fenomen Deniz Sinan Demir, “halkı kin ..
Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!
Yerel

Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!

Sivas’ta 65 yaş üzeri bir vatandaş 2025 yılı boyunca 3 bin 365 kez halk otobüsüne binerek rekor kırdı.
CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"
Gündem

CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"

Fonladıkları medya mensuplarıyla millete ayar vermeye kalkan CHP’de sular durulmuyor. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, partiden "üç kuruş..
Alman devinde kanser skandalı: BAYER tam 7,25 milyar dolar tazminat ödeyecek
Gündem

Alman devinde kanser skandalı: BAYER tam 7,25 milyar dolar tazminat ödeyecek

ALMANYA merkezli ilaç ve tarım devi BAYER, ABD'de üretilen glifosat içerikli tarım ilaçlarının kansere yol açtığı iddialarıyla köşeye sıkışt..
Kirli partilerde genç kızlara iğrenç tuzak! Adalet Bakanı’ndan sert tepki: "Müsaade edemem!"
Gündem

Kirli partilerde genç kızlara iğrenç tuzak! Adalet Bakanı’ndan sert tepki: "Müsaade edemem!"

İSTANBUL Boğazı’nın eşsiz manzarasını uyuşturucu ve ahlaksızlık yuvasına çeviren firari iş adamı Kasım Garipoğlu hakkında mide bulandıran ye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23