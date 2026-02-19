Konut satış fiyatları ocak ayında % 29,8 arttı!

ORTALAMA KONUT FİYATI 4,9 MİLYON TL: Elazığ’da ise konut satış fiyatlarında nominal değer artışı 7,6 iken reel değer artışı %5,3 seviyesinde gerçekleşti ve ortalama konut metrekare satış fiyatı 23 bin 854 TL, ortalama konut fiyatı 3,8 milyon TL oldu. En çok konut satışının olduğu ilk 30 içinde satılık konut fiyatlarının bir yılda en az yükseldiği iller ise sırasıyla Hatay, Gaziantep ve Muğla oldu. Hatay’da satılık konutların fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre ,9 yükselirken enflasyondan arındırılmış verilere göre fiyatlar reel olarak ,1 geriledi. Hatay’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 25 bin 932 TL, ortalama konut fiyatı ise 3,9 milyon TL. Gaziantep’te ise satış fiyatları nominal olarak ",2 yükselirken reel olarak %6,6 oranında düştü ve ortalama konut metrekare satış fiyatı 26 bin 672 TL, ortalama konut fiyatı ise 4,2 milyon TL oldu. Türkiye genelindeki en yüksek gayrimenkul fiyatlarına sahip olan Muğla’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 78 bin 991 TL, ortalama konut fiyatı ise 10 milyon oldu. Satılık konutların fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre !,9 yükselirken enflasyondan arındırılmış verilere göre fiyatlar reel olarak %6,8 geriledi.