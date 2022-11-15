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Teknoloji

Tek başına tüm işi yapıyor! Bu teknoloji insanları işinden edebilir

Amazon, bir süre önce gerçekleştirilen Delivering the Future etkinliğinde yeni yapay zeka destekli Sparrow adlı robotik kolunun tanıtımını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 17:07:00 -
Tek başına tüm işi yapıyor! Bu teknoloji insanları işinden edebilir

 

Amazon, bir süre önce gerçekleştirilen Delivering the Future etkinliğinde yeni yapay zeka destekli Sparrow adlı robotik kolunu tanıttı. Amazon’un yeni robot kolu, minimum insan yardımıyla çalışıyor ve depo faaliyet sürecinin büyük kısmını kolaylaştırıyor. Sahip olduğu vantuz kolları sayesinde ürünleri kavrayabilen ve nazikçe bırakabilen robot, çoğu işi kendi kendine yapabiliyor.

Şirketin sözcüsü Xavier Van Chau, "Mevcut araştırma ve geliştirme çabalarımızda, müşteriler için paketlenmeden önce stokları konsolide etmek için Sparrow ile birlikte çalışıyoruz ancak bu teknolojinin operasyonlarımızda olası uygulamaları çok daha geniştir." dedi.

İnsan müdahalesi olmadan işleyebilen ilk robot

Sparrow, Amazon depo sistemlerindeki farklı boyutlardaki öğeleri algılayabilen, bunları toplayan ve insan müdahalesi olmadan işleyebilen ilk robot olarak kayıtlara geçiyor. Sparrow, Amazon’un milyonlarca olan ürün yelpazesinin yüzde 65’ini tanımlayabilecek seviyede yeteneğe sahip. Ürünleri algılayıp sıralandırabilme için bir dizi sensöre ve yapay zekaya sahip olan Sparrow’dan önceki nesil robotlar yalnızca yaklaşık 15 farklı boyutta kutuyu algılayabiliyordu.

Amazon, Sparrow'un sıkıcı işleri gerçekleştireceğini ve işçileri diğer görevleri yerine getirmek için özgür bırakacağını aktarıyor. Fakat Amazon’un gelecekte tam otomasyona geçmek için çalışmalar yaptığı da gözlerden kaçmamalı. Teknoloji devi ayrıca, drone tabanlı teslimatlarına daha fazla yoğunlaşmaya başlamış durumda.

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Yorumlar

Doğruya Doğru

Önümüzdeki 50 yıl teknoloji bu hızla giderse her şeyi robotlar yapar işsizlik çığ gibi artar.

Asd

Bezos para dağıtıyordu yardım için; burdan gelecek tepkileri yatıştırmak için Bezos, para dağıtıyor; bu gelen teknoloji, çok insnı işsiz bırakacak; öfklrni yatştrmak için işsiz kalacklrı, Bezos para dağtyor, çok tepki görcek çünki; tahmin tabi bunlr; Allahualem, böyle; Allah hidyet etsin.
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