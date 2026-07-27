Tek başına 118 ülkeyi geride bıraktı! Bursa’dan 20 milyar dolarlık ihracat

Türkiye’nin üretim merkezlerinden Bursa, ihracatta birçok ülkeyi aşan performansa imza attı. AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl 18,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Bursa'nın serbest bölge rakamlarıyla toplam dış satımı 20 milyar dolara ulaştı.

Bir önceki yıla göre, 2025 yılı dış satımını yüzde 9,5 artırarak, 194 farklı ülkeye mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren Bursa, 118 ülkeden daha yüksek ihracat performansı sergiledi.

Bursa, yaptığı ihracatla Lüksemburg'dan Paraguay'a, Ürdün'den Uruguay'a, Gürcistan'dan Kenya'ya, Makedonya'dan Senegal'e kadar farklı kıtalardan 118 ülkeyi geride bırakmayı başardı.

“Bursa'nın ihracatını artırması son derece kıymetlidir”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın köklü üretim kültürü, girişimci yapısı ve yüksek katma değerli sektörleriyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Sahip olduğu sektörel çeşitlilik ve güçlü tedarik zinciriyle kentin Türkiye'nin dış ticaret hedeflerine en yüksek katkıyı sağlayan şehirler arasında yer aldığını belirten Burkay, şunları kaydetti:

"Küresel ticarette korumacılık eğilimlerinin güçlendiği, jeopolitik risklerin ve maliyet baskılarının arttığı bir dönemde Bursa'nın ihracatını artırması son derece kıymetlidir. Kentimizin 118 ülkeden daha fazla ihracat gerçekleştirmesi, sanayicilerimizin üretim azminin, girişimcilerimizin vizyonunun ve çalışanlarımızın emeğinin önemli bir sonucudur. Firmaların yüksek katma değerli üretime, ileri teknolojiye ve yeni nesil ihracat pazarlarına yönelmesini öncelikli hedef olarak değerlendiriyoruz."

Burkay, BTSO iştiraki olan KFA Fuarcılık aracılığıyla firmaların ulusal ve uluslararası fuarlar, alım heyetleri ve yurt dışı iş gezilerine iştirak ettiğini, bu sayede küresel ticaret ağlarına daha güçlü şekilde katıldıklarını ifade ederek, "KFA Fuarcılık, savunma sanayisinden tekstile, makineden gıda ve yapı sektörlerine kadar Türkiye'nin üretim gücünü dünyaya taşıyor. Bursa Fuar Merkezi'nde başlattığımız yeni dönemle birlikte kentimizi uluslararası fuarcılıkta daha güçlü bir merkez haline getirirken firmalarımıza yeni ticaret ve ihracat imkanları sunmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

BTSO'nun Ur-Ge, HİSER, kümelenme ve Ticari Safari projeleriyle firmaların uluslararası rekabet gücünü desteklediğine dikkati çeken Burkay, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğümüz Ur-Ge ve HİSER projeleri, özellikle KOBİ'lerin ihracata hazırlanmasında ve hedef pazarlara birlikte açılmasında örnek bir model oluşturdu. Firmaların kurumsal kapasitelerini geliştiren, ortak hareket kültürünü güçlendiren ve doğrudan yabancı alıcılarla buluşmalarını sağlayan bu çalışmalarımızı yeni sektörler ve yeni pazarlarla büyütmeyi sürdüreceğiz. Bursa'nın üretim gücünü teknoloji, tasarım, markalaşma ve nitelikli insan kaynağıyla destekleyerek dünya ticaretinden aldığı payı, çok daha yüksek seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' anlayışıyla KFA Fuarcılık, Ur-Ge projeleri, uluslararası alım heyetleri ve yeni nesil ihracat programlarıyla ihracatı artıracak adımlar atmaya devam edeceğiz."