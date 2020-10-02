Tek başımıza da kalsak Filistin’i savunacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin’e ilişkin, “Türkiye’nin tutumu gayet nettir. Biz tek başımıza kalsak da Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz. Bu, ümmetin davasıdır” dedi.
BAE ve Bahreyn’in, Filistin halkının tepkilerine rağmen İsrail’le ilişkilerini normalleştirmesi ve Türkiye’nin tutumunun ne olacağına ilişkin soruya cevap veren Çavuşoğlu, “Filistin üzerinde ve kutsal davamız konusunda İsrail’in attığı adımlara, illegal işgallere karşıyız. Kudüs’ün statüsünü aşındıran adımlarına karşıyız. Bunlara göz yummamızı kimse beklemesin” dedi. Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu, önceki gün hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için Kuveyt’e taziye ziyaretinde bulundu.