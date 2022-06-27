Teixeira'ya üç ülkeden teklif var! Artık gitsen iyi olacak...

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira'ya Katar, Arabistan ve Çin liglerinden ilgi olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş’a geçen sezonun başında transfer edilen Alex Teixeira, Kara Kartal’da beklenen etkiyi oluşturamadı. 3.2 milyon Euroluk maaşı sebebiyle yönetimin yolları ayırmayı planladığı oyuncuya bu konuda bilgilendirme yapıldı.

Beşiktaş ’a geçen sezonun başında büyük umutlarla transfer edilen Alex Teixeira, Kara Kartal’da beklenen etkiyi yaratamadı.

Yüksek maaşı nedeniyle yollar ayrılmak isteniyor

3.2 milyon euroluk maaşı sebebiyle yönetimin yolları ayırmayı planladığı oyuncuya bu konuda bilgilendirme yapıldı. Menajeri aracılığıyla yeni kulüp bulmak için çalışmalarda bulunan Teixeira’ya Katar, Arabistan ve Çin’den 5 milyon Euro maaşlı teklifler var.

Geçen sezon performansı

Brezilyalı yıldız geçen sezon Beşiktaş forması altında tüm kulvarlarda 31 karşılaşmaya çıkmış ve 4 gol, 1 asist ile hayal kırıklığına sebep olmuştu.

Teixeira'nın siyah-beyazlı takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.