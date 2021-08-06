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Spor

Teixeira, Pazartesi İstanbulda

Beşiktaş’ın son transferi Alex Teixeira, pazartesi günü İstanbul’da olacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 14:09:00 -
Teixeira, Pazartesi İstanbulda

Brezilya’dan gelecek olan 31 yaşındaki futbolcu, 1 haftalık karantina süresinin ardından antrenmanlara başlayacak. Siyah-Beyazlıların, uzun süredir uğraş verdiği Brezilyalı 10 numara pazartesi günü İstanbul’da olacak. Kariyerine Brezilya’da başlayan daha sonra Ukrayna ve son olarak Çin’de kariyerini sürdüren Teixeira, pazartesi saat 16:50’de İstanbul’da olacak. Brezilya’dan gelen Teixeira, pandemi kuralları gereği 1 hafta karantinada kalacak. Siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 31 yaşındaki oyuncu, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başlayacak. Beşiktaş serbest durumdaki Teixeria’ya 900 bin Euro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon Euro ödeyecek. Jiangsu Suning takımından Ocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.

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