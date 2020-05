TEİS'ten sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerine tepki

ANKARA (AA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerini kınadı.

Saydan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Niğde'de yaşanan bıçaklı soygun eczacıların can güvenliğinin ciddi anlamda korunmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Eczacılar silahlı saldırı, hırsızlık, darp ve gasp gibi olaylardan dolayı can korkusu yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Saydan, sağlık çalışanlarına yapılan şiddet olaylarının bir an önce önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, şu görüşlerini paylaştı:

"Eczanelere yönelik yaşanan şiddet ve hırsızlık gibi olaylar yüzünden özellikle gece nöbet tutan eczacıların can güvenliği tehlikede. Eczacı artık can ve mal güvenliğinden endişe ediyor. Gece nöbetlerinde yaşanan soruna hala kalıcı bir çözüm bulunamadı. Nöbetçi eczaneler güvenlik güçleri tarafından herhangi bir önlem alınmadan ülkenin her yerinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyorlar."

Eczacılar olarak Türkiye’nin her yerinde kesintisiz ilaç hizmeti ve danışmanlık hizmetinin yanında kamu hizmeti olan ücretsiz maske dağıtımını da yaptıklarını vurgulayan Saydan, "TEİS olarak, eczacılarımız ve çalışanlarımıza yönelik saldırı olaylarını şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarına yapılan saldırı, tedavi bekleyen hastaların sağlık hizmetine erişmesini gasp eden bir suç olup, Türk Ceza Kanunu'nda gerekli düzenlemenin bir an önce yapılması, eczacılara ve sağlık çalışanlarına yönelik bu saldırıların bir an önce durdurulması ve önlenmesi için İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün gereken tüm tedbirleri alması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.