Çinli Çin kapısını araladı! Çiplerini satabilecek
ABD ve Çin arasındaki teknoloji savaşında ağır darbe alan Nvidia, Çin pazarına dönüş izni aldı. Pekin yönetimi, Alibaba, ByteDance ve Tencent’e H200 yapay zekâ çipi alımı için özel izin verdi.
ABD ve Çin arasındaki teknoloji savaşında ağır darbe alan Nvidia, Çin pazarına dönüş izni aldı. Pekin yönetimi, Alibaba, ByteDance ve Tencent’e H200 yapay zekâ çipi alımı için özel izin verdi.
Yapay zekâ çipleri pazarında dünya lideri olan Nvidia, uzun süredir ABD’nin ihracat kısıtlamaları ve Çin’in karşı yaptırımları arasında sıkışmış durumdaydı.
Washington’un 2023 sonunda yürürlüğe koyduğu kurallar, H100 ve H200 gibi ileri seviye GPU’ların Çin’e satışını yasaklamış, Pekin de buna misilleme olarak ABD menşeli çiplerin kullanımını kısıtlamıştı.
Bu süreçte, Alibaba, ByteDance ve Tencent gibi Çin’in önde gelen teknoloji şirketleri Nvidia’dan yapay zekâ donanımı tedarik edemez hale geldi.
Nvidia CEO’su Jensen Huang, haftalardır hem ABD Ticaret Bakanlığı hem de Çinli düzenleyici kurumlarla temas halindeydi. Reuters’in haberine göre, Huang’ın bu hafta Pekin’de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Çin yönetimi üç teknoloji devine yaklaşık 400 bin adet H200 çipi satın almak için özel izin verdi. Bu izin, Nvidia’nın yaklaşık 15 milyar dolarlık potansiyel satış hacmini yeniden kazanabileceği anlamına geliyor.
Ancak Pekin yönetiminin izni koşulsuz değil. Çinli yetkililer, bu satışlara onay verirken yerli çip geliştirme programlarının önceliklendirilmesi şartını getirdi. Yani Huawei ve Biren gibi yerli üreticiler, H200 çiplerinin yerini alabilecek düzeye ulaştığında, ithalat izni yeniden kısıtlanabilecek.
Ayrıca Çin tarafı, Nvidia’nın sattığı çiplerde “kill switch” (uzaktan devre dışı bırakma mekanizması) bulunduğuna dair geçmiş şüphelerini hatırlatarak, denetimlerin sıkılaştırılması talebinde bulundu.
Çin, Nvidia’nın toplam gelirinin yaklaşık %’ini oluşturan dev bir pazar. Son bir yılda satışların büyük kısmını kaybeden şirket, bu özel izinle birlikte yapay zekâ altyapısı yatırımlarının yeniden hız kazandığı Çin’de konumunu korumayı hedefliyor.
ABD yönetiminin bu satışlara nasıl tepki vereceği ise merak konusu. Analistler, Washington’un Nvidia üzerindeki baskısını artırabileceğini, ancak Çin pazarının tamamen kaybedilmesinin de ABD yarı iletken sanayisine zarar vereceğini belirtiyor.
Teknoloji analistleri, bu gelişmeyi “Nvidia için stratejik ama geçici bir rahatlama” olarak değerlendiriyor. Zira Çin’in uzun vadeli hedefi, ABD menşeli çiplere olan bağımlılığı ortadan kaldırmak. Dolayısıyla, H200 satışına verilen bu onay, yerli çip üretimi yeterli seviyeye ulaşana kadar geçici bir istisna olarak görülüyor.
Nvidia, haftalar süren diplomatik temasların ardından Çin pazarına geri dönmeyi başardı. Ancak bu geri dönüş, geçici bir izin ve siyasi koşullar üzerine kurulu. Yapay zekâ savaşında yeni hamlelerin hem Washington’dan hem Pekin’den kısa sürede gelmesi bekleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23