Çinli Çin kapısını araladı! Çiplerini satabilecek

Teknoloji analistleri, bu gelişmeyi “Nvidia için stratejik ama geçici bir rahatlama” olarak değerlendiriyor. Zira Çin’in uzun vadeli hedefi, ABD menşeli çiplere olan bağımlılığı ortadan kaldırmak. Dolayısıyla, H200 satışına verilen bu onay, yerli çip üretimi yeterli seviyeye ulaşana kadar geçici bir istisna olarak görülüyor.