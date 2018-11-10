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﻿TEI’nin geliştirdiği motorlar test edildi

Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) geliştirdiği, ANKA ve T625 Özgün Helikopteri’ne güç verecek motorlar test edildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 09:28
﻿TEI’nin geliştirdiği motorlar test edildi

Eskişehir’de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI)ANKA platformuna güç verecek PD170 turbodizel havacılık motoru ve T625 Özgün Helikopteri’ne güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testlerini gerçekleştirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şenyel, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit’in daveti üzerine TEI-TUSAŞ Motor Sanayii AŞ Tesisleri’ni ziyaret etti.

TEI Konukevi’ndeki davetin ardından Akşit, katılımcılara TEI ve güncel projeler hakkında sunum yaptı.

Sunumun ardından gerçekleşen tesis turunda, TEI’nin imalat kabiliyetlerini yerinde gözlemleme fırsatı bulan heyet, daha sonra ANKA platformuna güç verecek PD170 turbodizel havacılık motoru ve T625 Özgün Helikopteri’ne güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testlerine katıldı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 09:28
  1. TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI)
  2. ANKA
  3. PD170 turbodizel havacılık motoru
  4. T625 Özgün Helikopteri
  5. TS1400 turboşaft motoru
  6. İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil
  7. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak
  8. AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan
  9. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer
  10. MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak
  11. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu
  12. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
  13. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı
  14. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
  15. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şenyel
  16. İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen
  17. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç
  18. TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit
  19. TEI-TUSAŞ Motor Sanayii AŞ Tesisleri

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