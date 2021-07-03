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Ekonomi TEİAŞ özelleştirme kapsamına alındı
Ekonomi

TEİAŞ özelleştirme kapsamına alındı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 09:41:00 -
TEİAŞ özelleştirme kapsamına alındı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'ın özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi gereğince karar verildi.

Özelleştirme hazırlık işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından işbirliği içerisinde yürütülecek.

 

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