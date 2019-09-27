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Tehlikeli hamle: ABD, Suudi Arabistan'a asker yığıyor!

ABD, Aramco petrol rafineri tesislerinin vurulmasının ardından Suudi Arabistan'a asker gönderiyor.

27 Eylül 2019 Cuma 22:35
Tehlikeli hamle: ABD, Suudi Arabistan'a asker yığıyor!

ABD 14 Eylül'de iki petrol rafinerisi vurulan Suudi Arabistan'a askeri desteğini artırmak için harekete geçti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suudi Arabistan'a dört radar sistemi, bir Patriot hava savunma bataryası ve 200'e yakın personel yollanacağını açıkladı.

ABD cuma günü Suudi Arabistan'daki askeri güçlerini arttıracağını açıklamıştı. ABD ordusu bir açıklamasında olası bir kriz durumunda daha çabuk müdahale edebilmesi için iki Patriot bataryası ve bir Terminal Yüksek Rakım Alanı Savunma sistemi yolladığını duyurmuştu.

Dünyanın en önemli ham petrol üretim rafinerilerini dronlarla vuran saldırıdan Washington ve Riyad yönetimi İran'ı sorumlu tutuyor. İran ise Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki ittifak ile savaşan Husilerin üstlendiği saldırıyla ilgisi olmadığını savunuyor.

Kaynak: Euronews

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 22:35
  1. ABD
  2. Suudi Arabistan
  3. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon
  4. Patriot hava savunma bataryası

YORUM YAZ

  • HaticeHatice37 dk önce
    Mekke medine cidde isgal altinda bunlarin hepsi kiyamet alametleridir

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