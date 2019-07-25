Tehlikeli gerilim! Rusya'ya ait gemiye el koydular Ukrayna güçlerinin Kırım yarımadası yakınlarındaki Kerç Boğazı'nda bir Rus tankerine el koyduğu bildirildi.

Ukrayna güçleri, Kırım yarımadası yakınlarında Kerç Boğazı'nda Rus tankerine el koydu. Rus medyasında yer alan haberlerde yaşanan olayın sebebi olarak ise, "Ukrayna bayraklı gemilerin geçişini engellediği" gösterildi. Ukrayna güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, Rus tankerinin Kasım ayında Kerç Boğazı'nda yaşanan olaya karıştığı ifade edildi. Olay sırasında ismi "Neyma" olan tankerin daha sonra adının değiştirilerek "Nika Spirit" yapıldığı belirtilirken, Ukrayna'da İzmail limanına girmesinin ardından el konulduğu bildirildi. Kriz patlak vermişti 2018 Kasım'ında Rus güçleri, Ukrayna'ya ait gemilere "Rus karasularını ihlal etti" gerekçesiyle el koymuş ve denizcileri gözaltına almıştı. Gözaltına alınan denizciler halen Rusya'da tutuklu bulunuyor. Ukraynalı denizcilerin iadesi için Putin ile Zelenskiy'nin görüşmeler yürüttüğü biliniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.