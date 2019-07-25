Tehlikeli gerilim! Rusya'ya ait gemiye el koydular
Ukrayna güçlerinin Kırım yarımadası yakınlarındaki Kerç Boğazı'nda bir Rus tankerine el koyduğu bildirildi.25 Temmuz 2019 Perşembe 14:42
Ukrayna güçleri, Kırım yarımadası yakınlarında Kerç Boğazı'nda Rus tankerine el koydu. Rus medyasında yer alan haberlerde yaşanan olayın sebebi olarak ise, "Ukrayna bayraklı gemilerin geçişini engellediği" gösterildi.
Ukrayna güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, Rus tankerinin Kasım ayında Kerç Boğazı'nda yaşanan olaya karıştığı ifade edildi. Olay sırasında ismi "Neyma" olan tankerin daha sonra adının değiştirilerek "Nika Spirit" yapıldığı belirtilirken, Ukrayna'da İzmail limanına girmesinin ardından el konulduğu bildirildi.
Kriz patlak vermişti
2018 Kasım'ında Rus güçleri, Ukrayna'ya ait gemilere "Rus karasularını ihlal etti" gerekçesiyle el koymuş ve denizcileri gözaltına almıştı. Gözaltına alınan denizciler halen Rusya'da tutuklu bulunuyor. Ukraynalı denizcilerin iadesi için Putin ile Zelenskiy'nin görüşmeler yürüttüğü biliniyor.
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