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Dünya

Tehlikeli anlar! Rus jetleri ABD uçaklarını görünce havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının Karadeniz'de ABD uçaklarına önleme yaptığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 14:39:00 -
Tehlikeli anlar! Rus jetleri ABD uçaklarını görünce havalandı

Karadeniz, bir kez daha ABD-Rusya gerginliğine sahne oldu.

Rusya sınırlarına doğru yaklaşan iki ABD keşif uçağı, Rusya'nın engellemesiyle karşılaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, "Rus hava kontrol araçları, 5 Ağustos 2020'de Karadeniz’in uluslararası suları üzerinde, Rusya sınırlarına doğru uçan iki hava hedefini tespit etti." dedi.

Su-27 savaş uçağı havalandı

Yaşananların ardından Güney Askeri Bölge'den Su-27 savaş uçağı havalandırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27'nin kamerasından çekilen ABD uçağını önleme anlarına ilişkin bir video paylaştı.

"Sınır ihlaline izin verilmedi"

Açıklamada, "Hedefler, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 keşif uçağı ve ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olarak belirlendi." denildi.

Su-27'nin uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uyduğu belirtilirken, ABD uçaklarının Rusya sınırını ihlal etmesine izin verilmediği bildirildi.

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