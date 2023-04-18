  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "Tehlikedeyiz" deyip açıkladı: Artık iş tamamen Türkiye'de!
Gündem

"Tehlikedeyiz" deyip açıkladı: Artık iş tamamen Türkiye'de!

Yeniakit Publisher
2023-04-18 18:16:00 -
"Tehlikedeyiz" deyip açıkladı: Artık iş tamamen Türkiye'de!

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülke olarak şu anda "çok tehlikeli" bir durumda olduklarını belirterek, İsveç'in NATO'ya girebilmesinin Türkiye'nin kararına bağlı olduğunu söyledi.

İsveç'in NATO'ya katılım süreci hakkında Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan Ulf Kristersson, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmasına sevindiğini ifade etti.

Kristersson, "NATO'nun içinde olmadığımız için burukluğumuzu da bildirdim. Ülke olarak şu anda çok tehlikeli bir durumda yaşıyoruz, bunun anlaşılmasının zamanı geldi. Artık iş tamamen Türkiye'ye bağlı, Türkiye'nin vereceği karara da son derece saygı duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasını sorumuzca bir hareket olarak görmediklerini belirten Kristersson, "Çünkü 1 Haziran'da yürürlüğe girecek bir terör kanunu var, işte o zaman Türkiye'ye verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olacağız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23