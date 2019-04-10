Tehlike saçan metruk ev yıkıldı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde vatandaşların tehlike saçtığını dile getirip yıkılmasını istediği metruk ev belediye tarafından yakıldı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde vatandaşların tehlike saçtığını dile getirip yıkılmasını istediği metruk ev belediye tarafından yakıldı.



Hacıevhat Mahallesi Gerçem Sokak ile Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan 2 katlı metruk ev vatandaşların tepkisini çekiyordu. Mahalle sakinleri, binanın tehlike saçtığını ifade etmiş ve yetkili makamlarca yıkılmasını istemişti. Günler sonra harekete geçen Malkara Belediyesi ekipleri, metruk binayı yıkıp, çevresinde temizlik çalışması yaptı. Belediyenin çalışmasını takdirle karşılayan mahalle sakinleri, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’a teşekkür etti. Halk, yıkılan bölgenin park veya yeşil alan yapılmasını istedi.

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