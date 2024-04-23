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Yaşam Tehlike: Dev iklim faturası... Hakkındaki tahminler artacağını gösteriyor
Yaşam

Tehlike: Dev iklim faturası... Hakkındaki tahminler artacağını gösteriyor

Yeniakit Publisher
2024-04-23 15:40:00 - 2024-04-23 15:50:42
Tehlike: Dev iklim faturası... Hakkındaki tahminler artacağını gösteriyor

Dünya mercan resifleri küresel ağartma olaylarıyla karşı karşıya, bu durum ekonomik kayıplara ve iklim değişikliğiyle bağlantılı 38 trilyon dolarlık yıllık zarara yol açabilir.

 Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) son raporuna göre, dünyanın mercan resifleri dördüncü kez "küresel ağartma olayı" geçiriyor. Bu ağarmaların ekonomik etkileri ve küresel açıdan taşıdığı riskler giderek artıyor.

MERCANLARIN ZORLU MÜCADELESİ

NOAA'nın verilerine göre, mercan resiflerinin ağarması, iklim değişikliğinin sıcak sular yoluyla tetiklediği bir sorun. Bu durum, mercanların savunmasızlaşması ve ölüm riskinin artması anlamına geliyor. Bu sadece bir ekolojik tehdit değil, aynı zamanda ekonomik bir risk haline geliyor.

EKONOMİDEKİ BÜYÜK KAYIP

Time'ın haberine göreKüresel Mercan Kayalıkları İzleme Ağı'nın verilerine göre, dünya çapında resifler yılda yaklaşık 36 milyar dolarlık turizm geliri sağlıyor. Ancak, resiflerin sağladığı ekosistem hizmetlerini düşündüğümüzde bu rakam daha da artıyor. Deniz balıkçılığından enerji üretimine kadar birçok alanda mercanlar önemli bir role sahip.

GELECEK TEHDİTLER

Nature dergisinde yayınlanan bir çalışma, iklim değişikliğinin ekonomik maliyetlerinin hızla arttığını gösteriyor. Yüzyılın ortalarına gelindiğinde, iklimle bağlantılı olarak yıllık zararın 38 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu durum özellikle yoksul bölgeleri etkileyerek küresel gelir seviyelerini önemli ölçüde düşürebilir.

Bu veriler, iklim değişikliğinin ekonomik boyutunu anlamak için önemli bir gösterge. Gelecek stratejilerin bu gerçeklere dayalı olması, sadece şirketler için değil, küresel ekonomi için de kritik bir gereklilik.
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