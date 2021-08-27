Tehlike geri döndü! Bu uygulamaları hemen telefonunuzdan silin
Banka hesaplarına kadar girebilen ve 30 ülkeyi tehdit eden Joker virüsü geri döndü. Eğer siz de aşağıdaki uygulamaları yüklediyseniz hemen telefonunuzdan silmelisiniz.
İlk kez 2017 yılında Google Play Store uygulamalarının arasında ortaya çıkan Joker virüsü, uygulamalara bulaşarak Android kullanıcılarının başına dert olmuştu. Google, Joker virüsünün olduğu uygulamaları bulup taramış ve toplamda 1700’den fazla uygulama Google Play Store’dan kaldırılmıştı.
Geçtiğimiz eylül ayında Joker virüsü yine ortaya çıkmış ve 500.000’den fazla indirilmiş olan 24 uygulamada görülmüştü. Banka hesaplarına kadar girebilen ve 30 ülkeyi tehdit eden Joker virüsü geri döndü.
Hangi uygulamalarda Joker virüsü var?
Joker virüsünün geri döndüğü ve yine bazı uygulamalara bulaştığı öğrenildi. Google’ın güvenlik önlemleri bu uygulamaları hızla kaldırdı, ancak bunları indiren kullanıcılar tehlikede olabilir ve kullanıcıların bu uygulamaları hemen silmeleri öneriliyor. Eğer siz aşağıdaki uygulamaları yüklediyseniz hemen telefonunuzdan silmelisiniz.
Super SMS
Super Message
Travel Wallpapers
Go Messages
Element Scanner
Fast Magic SMS
Free CamScanner
Auxilary Message
Bread olarak bilinen kötü amaçlı yazılımlar ailesine giren “Joker” virüsü, cep telefonunuzdan banka hesaplarına tutun, ücretli abonelik uygulamalarına kadar her yere ulaşabiliyor. Bu kötü amaçlı yazılımı daha tehlikeli yapan şey, etkilenen Android kullanıcısını önceden izin almadan genellikle Premium veya en pahalı sürüm olmak üzere ücretli hizmetlere abone yapabilmesi olarak açıklanıyor.
Bununla birlikte kesin olarak açıklanmasa bile kötü amaçlı kod içerdiği düşünülen diğer uygulamalar da şöyle:
Private SMS
Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF
Style Photo Collage
Talent Photo Editor – Blur focus
Paper Doc Scanner
All Good PDF Scanner
Care Message
Part Message
Blue Scanner
Direct Messenger
One Sentence Translator – Multifunctional Translator
Mint Leaf Message-Your Private Message
Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons
Tangram App Lock
Desire Translate
Meticulous Scanner
Yukarıdaki uygulamalar telefonunuzda varsa silmenizi öneriyoruz.
Kaynak: Megabayt