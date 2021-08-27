Tehlike geri döndü! Bu uygulamaları hemen telefonunuzdan silin

İlk kez 2017 yılında Google Play Store uygulamalarının arasında ortaya çıkan Joker virüsü, uygulamalara bulaşarak Android kullanıcılarının başına dert olmuştu. Google, Joker virüsünün olduğu uygulamaları bulup taramış ve toplamda 1700’den fazla uygulama Google Play Store’dan kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz eylül ayında Joker virüsü yine ortaya çıkmış ve 500.000’den fazla indirilmiş olan 24 uygulamada görülmüştü. Banka hesaplarına kadar girebilen ve 30 ülkeyi tehdit eden Joker virüsü geri döndü.

Hangi uygulamalarda Joker virüsü var?

Joker virüsünün geri döndüğü ve yine bazı uygulamalara bulaştığı öğrenildi. Google’ın güvenlik önlemleri bu uygulamaları hızla kaldırdı, ancak bunları indiren kullanıcılar tehlikede olabilir ve kullanıcıların bu uygulamaları hemen silmeleri öneriliyor. Eğer siz aşağıdaki uygulamaları yüklediyseniz hemen telefonunuzdan silmelisiniz.

Super SMS

Super Message

Travel Wallpapers

Go Messages

Element Scanner

Fast Magic SMS

Free CamScanner

Auxilary Message

Bread olarak bilinen kötü amaçlı yazılımlar ailesine giren “Joker” virüsü, cep telefonunuzdan banka hesaplarına tutun, ücretli abonelik uygulamalarına kadar her yere ulaşabiliyor. Bu kötü amaçlı yazılımı daha tehlikeli yapan şey, etkilenen Android kullanıcısını önceden izin almadan genellikle Premium veya en pahalı sürüm olmak üzere ücretli hizmetlere abone yapabilmesi olarak açıklanıyor.

Bununla birlikte kesin olarak açıklanmasa bile kötü amaçlı kod içerdiği düşünülen diğer uygulamalar da şöyle:

Private SMS

Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF

Style Photo Collage

Talent Photo Editor – Blur focus

Paper Doc Scanner

All Good PDF Scanner

Care Message

Part Message

Blue Scanner

Direct Messenger

One Sentence Translator – Multifunctional Translator

Mint Leaf Message-Your Private Message

Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Desire Translate

Meticulous Scanner

Yukarıdaki uygulamalar telefonunuzda varsa silmenizi öneriyoruz.

Kaynak: Megabayt