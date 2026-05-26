Tehlike çanları: Kuzey Kore tanımlanamayan cisim fırlattı!

Tehlike çanları: Kuzey Kore tanımlanamayan cisim fırlattı!

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin salı günü Sarı Deniz yönüne “tanımlanamayan bir cisim” fırlattığını açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin Kore Yarımadası’nın batı kıyısı açıklarında bulunan Sarı Deniz’e doğru bir füze ya da proje olabileceği değerlendirilen bir cisim fırlattığı belirtildi.

Fırlatma, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bu hafta Güney Kore’yi ziyaret edebileceğine ilişkin haberlerin ardından geldi.

Yonhap Haber Ajansı, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Şi Cinping’in olası ziyaretinin gündemde olduğunu aktarmıştı.

Kuzey Kore, nisan ayı başında da kısa menzilli balistik füze testleri gerçekleştirmişti. Resmi Kuzey Kore medyası, bu denemelerin “parçacıklı savaş başlığının özelliklerini ve gücünü doğrulamak” amacıyla yapıldığını duyurmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise mayıs ayı ortasında yaptığı açıklamada, Güney Kore’ye karşı “ön cephedeki askeri birliklerin güçlendirilmesi” çağrısında bulunmuştu.

Kore Yarımadası’ndaki iki ülke teknik olarak hala savaş halinde bulunuyor. Çünkü 1953 yılında sona eren Kore Savaşı, bir barış anlaşmasıyla değil yalnızca ateşkesle sonlandırılmıştı.

