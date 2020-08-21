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Aktüel Tehditle kız kardeşini gasbeden zanlının 15 yıla kadar hapsi istendi
Aktüel

Tehditle kız kardeşini gasbeden zanlının 15 yıla kadar hapsi istendi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:58:52 -
Tehditle kız kardeşini gasbeden zanlının 15 yıla kadar hapsi istendi

ADANA (AA) - Adana'da, ölümle tehdit ettiği kız kardeşinin parasını zorla aldığı öne sürülen zanlı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "nitelikli yağma" suçlamasıyla tutuksuz M.E. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, zanlının, 550 lirasını istediği kız kardeşi S.K'nin bu isteği kabul etmemesi ve direnmesi üzerine kardeşini öldürme tehdidinde bulunarak zorla parayı elinden aldığı belirtildi.

Zanlının annesi A.E. de oğlu M.E'den şikayetçi olduğunu bildirerek, iddianamede, "Oğlum M.E. uyuşturucu kullanıyordu. Kendisi cezaevinden çıktığından bu yana benden zorla para istiyordu. Para veremeyince 'seni öldürürüm' diyerek beni sürekli tehdit ediyordu. Olay günü M.E. zorla kız kardeşi S.K'nin elinden parayı aldı." şeklinde ifade verdi.

M.E'nin benzer suçlardan sabıkası olduğu bildirilen iddianamede, zanlının "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.E'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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