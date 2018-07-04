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Tehdit mi, akıl verme mi? ABD'li senatörden küstah açıklama: Türkiye kendini bataklıkta bulur

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından ABD'li Senatör Lindsey Graham, Türkiye için "Eğer Suriye'deki iç savaşa dahil olursa bir bataklıkta kendini bulur" derken ABD'nin ise bölgede varlığının devam ettirmesini iyi karşıladığını ifade etti.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:29
Tehdit mi, akıl verme mi? ABD'li senatörden küstah açıklama: Türkiye kendini bataklıkta bulur

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 29 Temmuz'daki görüşmesinin ABD'li Senatör Lindsey Graham, Türkiye için "Eğer Suriye'deki iç savaşa dahil olursa bir bataklıkta kendini kendini bulur" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SURİYE'YE MÜDAHALE ETMESİN"

Ülkesi Suriye'ye yerleşirken ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Türkiye’nin bölgedeki duruma müdahale etmemesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu..

"ABD'NİN SURİYE'DE BULUNMASI GEREKİR"

Terör örgütü PKK’nın uzantıları PYD/YPG’yi destekleyen ABD’nin senatörü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşme hakkında da konuştu. Graham, “Suriye’de ABD’nin varlığının iyi olduğunu ve ABD askerlerinin ayrılmasının iyi olmadığını söyledim” dedi.

"TÜRKİYE KENDİNİ BATAKLIKTA BULUR"

Graham, Türk askeri varlığının artması durumunda Türkiye’nin kendini bir bataklık içerisinde bulacağını da iddia etti.

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:29
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