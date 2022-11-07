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Ekonomi Tehdit gibi açıklama! Ekmeğe yapmak istedikleri zam "Yok artık" dedirtti
Ekonomi

Tehdit gibi açıklama! Ekmeğe yapmak istedikleri zam "Yok artık" dedirtti

İstanbul'da fiyatı 5 TL olan ekmeğe bir zam daha geleceği ileri sürüldü. Aralık ayı gelmeden İstanbul'da ekmeğin fiyatının 7,5 TL'ye çıkması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 11:06:00 -
Tehdit gibi açıklama! Ekmeğe yapmak istedikleri zam "Yok artık" dedirtti

İstanbul'da fiyatı 5 TL olan ekmeğe bir zam daha geleceği ileri sürüldü.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da aralık ayı gelmeden 5 TL'ye satılan ekmeğin 7,5 TL çıkabileceğini belirtti.

Kolivar, "Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız" tehdidinde bulundu.

 

 

 

 

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