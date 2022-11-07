Tehdit gibi açıklama! Ekmeğe yapmak istedikleri zam "Yok artık" dedirtti
İstanbul'da fiyatı 5 TL olan ekmeğe bir zam daha geleceği ileri sürüldü. Aralık ayı gelmeden İstanbul'da ekmeğin fiyatının 7,5 TL'ye çıkması bekleniyor.
İstanbul'da fiyatı 5 TL olan ekmeğe bir zam daha geleceği ileri sürüldü.
Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da aralık ayı gelmeden 5 TL'ye satılan ekmeğin 7,5 TL çıkabileceğini belirtti.
Kolivar, "Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız" tehdidinde bulundu.