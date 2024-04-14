Teferikte 21 saat mahsur kalmıştı! Kurtarılan kadının ilk tepkisi gündem oldu
Antalya merkez Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bulunan teleferik faciasında havada 21 saat mahsur kalan kadının kurtarıldıktan sonraki ilk tepkisi gündem oldu.
Geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde taşıyıcı direklerden birinin devrilip kabine çarpması sonucu meydana gelen teleferik faciasında, 1 kişi hayatını kaybetti. 10 kişinin de yaralandığı kazada 174 vatandaş teleferik kabinlerinde mahsur kaldı.
Mahsur kalan kişiler, yaklaşık 23 saatlik çabanın ardından kurtarılabildi.
Kazada havadaki teleferikte kalıp 21 saat sonra kurtarılan bir kadın, aşağı inince ilk olarak yeri öptü.
Korku dolu saatler geçiren kadının o anları sosyal medyada gündem oldu.